Pavel dostal od úřadu rekordní pokutu, za chyby v kampani zaplatí 60 tisíc

Zjistil to magazín Reportér z transparentního účtu Petra Pavla, magazínu to potvrdil i člen vedení úřadu Jan Outlý.

„Úřad Petru Pavlovi uložil pokutu ve výši 60 tisíc korun za to, že přehled sponzorů, který jako kandidát zveřejnil před volbami, neobsahoval, a to bohužel ve výrazné většině případů, povinné informace. Tedy u fyzických osob datum narození a obec pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo,“ sdělil Outlý Reportéru.

Tabulka dárců Pavla je ale podle Outlého z tohoto pohledu téměř prázdná, pokud se jedná o data narození a bydliště. Objem darů, u jejichž dárců chyběly údaje, zatím není jasný. Výše darovaných částek v seznamu sponzorů totiž zveřejňované být ze zákona nemusí. Budou tak známy až ze zprávy o financování kampaně. Termín jejich odevzdání je podle Outlého do 2. května.

„Jestliže máte 6000 dárců a ode všech máte mít předepsaný údaj, jako je adresa a datum narození a někdo z nich vám to nepošle, tak my nemáme páku, jak to z těch lidí dostat,“ řekl novinářům při návštěvě Polska Petr Pavel. „Jak jsem byl upozorněn, 60 tisíc je v podstatě standardní pokuta za drobné nesrovnalosti. Já myslím, že tohle je naprosto pochopitelné a nemám s tím sebemenší problém, protože k takovým problémům prostě dochází,“ doplnil.

Pokuta byla podle člena vedení úřad uložena, ještě než se Pavel ujal úřadu. „Proto se zde neuplatnila přestupková imunita, které jinak prezident požívá,“ vysvětlil magazínu Outlý. Na transparentním účtu je podle magazínu uvedeno, že Pavel odeslal 60 tisíc korun úřadu v pondělí 13. března. Jde o zatím nejvyšší pokutu, jakou kdy úřad pro dohled nad hospodařením stran udělil fyzické osobě.

Rekordní pokuta za chyby v kampani

Pokuta 60 000 korun pro prezidenta Petra Pavla za chyby ve financování prezidentské kampaně je dosud nejvyšší, jakou kdy Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí udělil fyzické osobě. Vyplývá to ze seznamu pokut na webu úřadu.

Předchozí nejvyšší sankce udělená dohledovým úřadem fyzické osobě činila 40 000 korun. Dostali ji dva lidé. Jedním byl bývalý premiér Jiří Paroubek, kterého úřad pokutoval také mimo jiné za nezveřejnění údajů o dárcích. Druhý člověk s udělenou pokutou 40 000 korun byl Pavel Zítko, který stejně jako Pavel chyboval v kampani pro letošní prezidentské volby. Zítko si například ani nezřídil vlastní volební účet. Ministerstvo vnitra Zítka do prezidentských voleb kvůli nesplnění podmínek ani nepustilo.

Prezidentské volby vyhrál Petr Pavel v lednu. Získal 58,32 procenta hlasů, jeho soupeř Andrej Babiš 41,67 procenta. Pavlovi vyjádřilo podporu přes 3,3 milionu lidí, Babišovi 2,4 milionu. Generál ve výslužbě po deseti letech vystřídal ve funkci prezidenta Miloše Zemana.