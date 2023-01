Začala poslední superdebata. Pojďme diskutovat bez útoků, vyzval Pavel

Andrej Babiš i Petr Pavel dorazili do sídla televize na pražském Barrandově i s manželkami. Hodinu a půl dlouhou poslední televizní debatu soupeřů o Hrad na TV Nova moderuje Ray Koranteng.

Do středeční debaty přinesl generál svému protikandidátovi, lídrovi hnutí ANO zarámovaný článek o kolektivní obraně v NATO. Tentokrát ale požádal o krátké prohlášení na úvod debaty. Pavlův tým musel totiž ve čtvrtek čelit dezinformaci šířené v řetězových e-mailech a na falešných webových stránkách, že údajně zemřel.

„Já jsem se cestou do Prahy dozvěděl, že už vlastně nežiju,“ řekl Pavel s tím, že i jeho vlastní webové stránky útočili hackeři. „Nechutného už bylo dost. Oba jsme již ukázali, že umíme jít do sebe, dnes bychom ale s panem Babišem měli ukázat, že se umíme normálně bavit,“ řekl na úvod debaty Pavel.

Babiš reagoval, že on sám apeloval na slušnou kampaň poté, co jeho předvolební mítinky s příznivci opakovaně narušovali jeho odpůrci. Dezinformaci o údajném úmrtí svého soupeře Babiš odsoudil. „Kdo to poslal, to musel být úplný blb, protože musel přece vědět, že pan Pavel tady bude dnes diskutovat,“ reagoval na slova Pavla lídr hnutí ANO.

Ve čtvrtek se také výrazně změnil sázkový kurz na výhru Babiše, a to i poté co na sociálních sítích lídr hnutí ANO sám vyzval, aby si na něj lidé vsadili a využili možné vysoké výhry. Z 12:1 klesl na 10,5:1. Kurz na vítězství Pavla se změnil jen nepatrně z 1,04:1 na 1,05:1. Sázky v letošní prezidentské volbě jsou podle bookmakerů rekordní a u tuzemských kanceláří výrazně překonají rekord z roku 2018. Lidé si už nyní vsadili skoro půl miliardy.

V předposlední televizní debatě televize CNN Prima News ve středu večer se oba prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš vyjádřili, že chtějí spojovat rozdělenou společnost. Poté se stejně jako v předchozích diskusích přeli o válce, mluvili o své minulosti, víře či o bezpečnostních otázkách.

Generál ve výslužbě přinesl svému protikandidátovi, lídrovi hnutí ANO zarámovaný článek o kolektivní obraně v NATO. Narážel tak na Babišovo vyjádření v nedělní debatě České televize, kdy expremiér prohlásil, že by případně neposlal jako prezident vojáky na pomoc napadenému Polsku a Pobaltí. Následně své vyjádření mírnil, že ho jen špatně interpretoval. Oba volební soupeři se shodli na tom, že by jako prezidenti navštívili ukrajinské hlavní město Kyjev.