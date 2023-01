Češi budou v zahraničí volit na 110 místech. Hlasování začalo v Americe

První volební místnosti se v 18:00 SEČ otevřely v Brasílii, Sao Paolu, Santiagu de Chile či v Buenos Aires. V těchto zemích se hlasuje na zastupitelských úřadech ve čtvrtek a v pátek od 14 do 21 hodin místního času. „První voliči odvolili hned ve dvě (18:00 SEČ),“ uvedl chargé d’affaires českého velvyslanectví v Brazílii Tomáš Loníček. V brazilském hlavním městě je po útocích na budovy institucí z 8. ledna bezpečnostní situace znovu normální.

Prvního kola prezidentské volby se v Brazílii, Argentině a Chile zúčastnila zhruba stovka voličů, ukazují údaje Českého statistického úřadu. I v zemích Latinské Ameriky dominoval v prvním kole Petr Pavel s více než 50 procenty preferencí. Na americkém kontinentu hlasovalo celkově přes 1110 lidí, což byl po Evropě a Asii třetí kontinent s největším počtem voličů. Petr Pavel v Americe dostal v prvním kole 58,6 procenta hlasů, Andrej Babiš zhruba pět procent preferencí.

Důvodem dřívějšího termínu volebních dnů v Americe je nutnost zajistit, aby výsledky voleb mohly být sčítány a zveřejňovány hned po ukončení hlasování v Česku, tedy v sobotu po 14:00.

Volby v zařízeních uzavřených kvůli covidu

V Česku by mohli hlasovat klienti pobytových zařízeních, která by byla uzavřena kvůli koronavirové nákaze. Žádná nemocnice nebo ústav pro seniory ale podle dostupných informací uzavřena nebyla. Jejich klienti tak budou moci o prezidentovi rozhodovat ve standardním termínu, jímž je pátek a sobota.

Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení (např. zdravotnického zařízení) na území kraje nebo hlavního města Prahy, bude do nich vyslána komise pro hlasování. Tento způsob hlasování bude moci využít oprávněný volič, který je klientem nebo pracovníkem uzavřeného pobytového zařízení, uvádí ministerstvo.

Komise pro hlasování by v takovém případě navštěvovala uzavřená zařízení ve čtvrtek 26. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Ve světě se může hlasovat na 110 místech

Volební místnosti budou otevřeny ve světě na 110 místech, stejně jako při prvním kole prezidentských voleb před dvěma týdny.

Volební místnost budou mít i čeští vojáci, kteří kvůli ruské agresi proti Ukrajině působí při posílení východního křídla NATO na Slovensku, v Táborisku Slávia ve vojenském újezdu Lešť na Zvolensku. Z podobných důvodů je zvláštní volební okrsek v litevské Rukle. Hlasovat nebude možné naopak v ruském Jekatěrinburgu nebo Petrohradu, kde byly české konzuláty uzavřeny.

Na českých zastupitelských úřadech v zahraničí se do seznamu voličů pro nynější prezidentské volby zapsalo 14 370 Čechů, díky voličským průkazům jich nakonec bylo pro první volební kolo ve voličských seznamech víc než 22 000.

První kolo prezidentské volby zaznamenalo mimo území ČR podle ministerstva zahraničí velký zájem voličů. Ve volebních místnostech v zahraniční odevzdalo svůj hlas bezmála 16 000 lidí, v roce 2018 to bylo 12.500 voličů a o pět let dříve 5600 voličů.

V údaji jsou zahrnuti vedle Čechů, kteří trvale žijí v zahraničí, také turisté, kteří hlasují za použití volebního průkazu. Těch bylo letos přes 3000, uvedl Černínský palác. V prvním kole v zahraničí zvítězil Pavel s bezmála 56 procenty a Babiš získal čtyři procenta preferencí vyjádřených mimo české území.

V zahraničí v prvním kole hlasovalo zhruba 16 000 Čechů, přičemž 56 procent z nich volilo Pavla. Babiš skončil u krajanů až čtvrtý se ziskem čtyř procent hlasů. Také celkově první kolo vyhrál Pavel se ziskem zhruba dvou milionů hlasů, Babiše porazil o přibližně 23 000 hlasů.