V matematice je vidět zhoršení. Velký problém dělala úloha se švadlenami, říká šéf Cermatu po přijímačkách na SŠ

„Pět švadlen, které šijí oblečení, pracuje stejným tempem. Tyto švadleny splní danou zakázku za 24 hodin. Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku čtyři švadleny?“

Zdánlivě snadná matematická úloha na úvod letošního přijímacího testu na střední školy dokázala uchazeče řádně potrápit. Vyřešil ji jen každý pátý žák.

A tak i když jsou zatím výsledky v češtině i matematice podle ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Miroslava Krejčího podobné těm loňským, na první pohled je přece jen znát zhoršení. „Letošní matematika totiž vypadala lehčí než ta loni,“ hodnotí v rozhovoru pro Lidovky.cz. Dodává však, že je třeba ještě počkat na zbylá data.

Přijímačky v řádných termínech mají za sebou i uchazeči o studium na víceletých gymnáziích. Právě po nich je v posledních letech mnohem vyšší poptávka, než činí maximální kapacita. Cermat proto na jejich poměry připravil těžší testy. „A to z toho důvodu, že by se na ně měla hlásit pouze elita,“ vysvětlil Krejčí. Dohady o tom, že by se v testech objevily okruhy, které žáci neprobrali na základních školách, ale odmítá. „Vycházíme jen z rámcového vzdělávacího programu a není tam nic navíc. Problémem je, že některé školy s žáky část učiva neprobraly,“ upozornil.

Letošní přijímačky podle slov šéfa Cermatu proběhly standardně a bez vážných komplikací. Jednou z mála výjimek bylo předčasné ukončení testů zhruba o deset minut na teplickém gymnáziu – vinou nepozornosti dohlížející učitelky. Uchazeči nicméně budou mít možnost si test zopakovat, pokud o to požádají. Krejčího však zarazilo, že nikdo z uchazečů zkrácení doby na test nezaregistroval.

Lidovky.cz: Jak si žáci u přijímaček vedli?

V tuto chvíli máme vyhodnoceny částečně testy uchazečů na čtyřleté obory a nástavby. Výsledky jsou zatím v češtině i matematice velmi podobné těm z loňského roku. Tedy u češtiny je procentuální skóre výsledků obou pokusů na zhruba 55 procentech a u matematiky u prvního pokusu je to přibližně 40 procent. Na první pohled došlo ke zhoršení, protože letošní matematika vypadala lehčí než ta loni, ale budeme muset počkat na detailní analýzu dat.

Lidovky.cz: Byla nějaká úloha, která uchazečům dělala problémy?