Nové přijímačky na SŠ čekejte za dva tři roky, říká ministr školství Balaš. Jak by měla vypadat nová maturita?

Lidovky.cz: Pane ministře, už na začátku svého působení jste na ministerstvu otevřel jedno ožehavé téma, a to víceletá gymnázia. Řekl jste, že by bylo dobré udělat průzkum, jestli jsou jejich výsledky natolik přínosné či výrazné, že má smysl je držet. Ztratil jste tím hodně přátel?

Věřím, že ne. Tehdy se média snažila divákům a čtenářům podsunout, že Balaš chce víceletá gymnázia zrušit, ale tak to vůbec nebylo a není. Myslím ale, že tyto školy mají v českém vzdělávacím systému smysl pro ty nejnadanější děti, kterých jsou v populaci jednotky procent. Toto jsem taky nikdy nezpochybnil. Chtěl jsem jen upozornit na to, že by bylo dobré, aby se těmto dětem dokázala věnovat patřičná pozornost i na druhém stupni základních škol, což by byl samozřejmě ideální stav a rodiče by se nemuseli bát toho, že se jejich dětem dostane kvalitního vzdělávání jen na osmiletém gymnáziu.

Lidovky.cz: Debata na toto téma vždycky vyústí do floskule, že by bylo potřeba napřed zvýšit kvalitu druhého stupně základních škol. Ale vždyť ta je z nemalé části výsledkem právě toho třídění na nadějné a zbytkové žáky. Nemáte pocit, že se pohybujeme v kruhu?

Jak jsem řekl, ideální stav by byl, pokud bychom se těm nejnadanějším dětem dokázali věnovat i na tradičních základních školách. Věřím, že tomu v následujících letech pomůže jak naplňování Strategie 2030+, tak potřebná revize rámcových vzdělávacích programů. A samozřejmě je také nutné podpořit pedagogické fakulty a samotné učitele v dalším studiu tak, aby byli schopni nadané děti rozpoznat a správně nasměrovat. Ovšem nejen ty nadané, nýbrž i ty, které jsou třeba v něčem pozadu a na které bychom rozhodně také neměli zapomínat.