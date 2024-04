Nezdar u přijímaček? Odvolání ztrácí smysl. Nový systém zvládne rozřadit do středních škol většinu adeptů

Letos odvolání ztrácí smysl, shodují se ředitelé středních škol a organizátor přijímaček Cermat. Nový systém přijímacího řízení rozřadí většinu uchazečů automaticky již v prvním kole. Podle algoritmu a dle priority, kapacity oborů a výsledků jednotné zkoušky.

Snad jen chyba systému

„Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů proto nedává smysl. Pokud vzniknou na škole volná místa, budou se obsazovat až v dalších kolech přijímacího řízení,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Cermatu Jana Patáková.

Odvolání bude podle ní možné jen v případě, že si je uchazeč jist, že mu nebyly například správně spočítány body. „Případů, že by se někomu dodatečně upravovalo hodnocení, bývá ale každoročně velice málo. Loni to byli dva uchazeči a jen jednomu to pomohlo k přijetí,“ dodala.