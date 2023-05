Princ Edward je v Praze. Bratr krále Karla III. se setká s Pavlem, zasadí strom

Britský princ Edward přijel do Prahy. (23. května 2023) foto: Twitter Matt Field

Britský princ Edward je v Praze, do metropole dorazil v úterý odpoledne z Německa. Původně měl jet vlakem, nakonec přijel autem. Hlavním důvodem jeho návštěvy je Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) určená studentům mezi 14 a 24 lety. Podle programu by se ve středu měl setkat na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem či navštívit Vestec u Prahy. V Česku pobude do čtvrtka.