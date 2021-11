Pro PCR chybí kapacity, proto musí zůstat i antigenní testy, shodují se odborníci s opozicí

„Dokud tady nebude dostatečná kapacita pro PCR metodu, tak antigenní testy význam mají. Ale samozřejmě musíme mít testy, které jsou schopné mít dostatečnou citlivost a specificitu,“ řekl pro Lidovky.cz Roman Prymula, epidemiolog a exministr zdravotnictví.



„Přestat uznávat antigenní testy úplně nemůžeme, protože se uznávají jako relevantní na území evropského společenství. Tak se v tom přeshraničním styku budou uznávat, samozřejmě,“ řekla Svrčinová.



Po výlučném užívání PCR testů volala opozice i ministr školství Robert Plaga, který spolehlivější a citlivější testy prosazoval pro screening žáků. Kapacita laboratoří je ale stále nedostatečná.

„Antigenní testy mají svoje limity, na což AntiCovid tým vládu dlouhodobě upozorňuje. Stejně tak žádal vládu, aby se s předstihem navýšila kapacita pro PCR testování tak, abychom byli v září připraveni využívat PCR testy,“ řekl pro Lidovky Vlastmil Válek (TOP 09), adept na post ministra zdravotnictví v budoucí vládě.

S ním souhlasí i aspirant na příštího premiéra Petr Fiala (ODS). „Vláda měla využít čas k dobudování kapacit PCR odběrů a laboratoří. Nestalo se, a tak musíme antigenní testy dále využívat. Jinou možnost v tuto chvíli nemáme,“ sdělil pro Lidovky.cz. Shodli se na tom i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka či šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

PCR testy do škol

„Diskutujeme také o možnosti uznávat v určité situaci jen ty přesnější PCR testy,“ sdělila Svrčinová s tím, že by se PCR testy mohly více prosadit třeba právě u testování žáků. Školám, kde se objeví ohnisko nákazy covidem, by podle Svrčinové mohla přímo krajská hygiena nařídit PCR testování. Podle Svrčinové hygienici zkrátka vypíšou žádanky do systému a děti pak půjdou na PCR testy.

Testy školáků tak nezaplatí stát ze svého rozpočtu, jak to činil doposud, nýbrž je uhradí veřejné zdravotní pojištění. „Pokud to nařídí hygiena, tedy indikuje test z jakéhokoli důvodu, tak je to test z veřejného zdravotního pojištění,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Daniel Köppl, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Když školy během jarního testování samy upřednostnily PCR metodu, ministerstvo jim zpětně proplatilo 200 korun za jeden test. Antigenní testy dodává do škol Správa státních hmotných rezerv.

V současnosti se školáci testují jen v okresech, v nichž týdenní incidence přesahuje 300 nových případů covidu na sto tisíc obyvatel. Tento týden se screening žáků týká osmi okresů, od příštího pondělí se k nim přidá dalších 23. Poslední kolo lokálního testování je stanoveno na 15. listopadu. Podle závěrů centrálního řídícího týmu by po tomto datu mělo skončit. Screening žáků pak bude zcela v režii krajských hygien, jež budou rozhodovat, které školy či třídy pošle na PCR testy.



Testovat i očkované

„PCR testování z hlediska metodiky je výrazně přesnější, takže postupně by tady mohlo být plošně. Zatím ale ta kapacita není,“ řekl Prymula. Problém je vedle větší finanční náročnosti i časová prodleva, která vzniká převozem odebraného vzorku do laboratoře. „Kdybych chtěl udělat testování na zápas či do divadla, je mnohem jednodušší udělat antigen,“ ozřejmil Prymula. „Tam nebo při samotestování ve školách úlohu antigenní metody zatím vidím,“ dodal.

Otázka, zdali uznávat antigenní testy, podle Vojtěcha Thona, imunologa z výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně, jen odvádí pozornost od pravého problému: Nejde o to, čím, ale koho testovat. „Především si musíme uvědomit, že zde máme netestované lidi, kteří přenášejí infekce. A to jsou naočkovaní. Není to epidemie neočkovaných, ale epidemie všech,“ řekl Thon pro Lidovky.cz.

„Vakcína nedokáže zabránit samotnému infikování. To není vakcína udělaná proti slizniční infekci, ale proti tomu, aby člověk nezemřel. Vakcíny jsou vynikající, ale špatně se to interpretuje,“ vysvětlil. Proto očkování dle něj žádnou bezinfekčnost neprokazuje.