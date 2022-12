Původní zpráva

Arcibiskupství pražské chystá mnohaletý pronájem jiřského kláštera v srdci Pražského hradu. Projekt vzniká v době, kdy se církev připravuje na odluku od státu a bude odkázána na vlastní finance. Arcibiskupství by například chtělo do deseti let pronajímat tisícovku bytů. Uvedl to generální vikář Jan Balík v přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera předminulý týden. V mezičase chystá prodej Jindřišské věže v Praze.