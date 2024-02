Čeští zemědělci jedou protestovat, traktory zaplní silnice i hraniční přechody

Protest pořádaný Agrární komorou a Zemědělským svazem bude součástí evropských protestů zemědělců proti politice Evropské unie.

Zemědělcům vadí především podmínky Green Dealu, mají problém s bezcelními dovozy zemědělských produktů ze zahraničí, zejména z Ukrajiny či Latinské Ameriky. Od pondělní akce v Praze se hlavní zemědělské organizace distancovaly.

Ve Středočeském kraji bude na silnicích přibližně 300 zemědělských strojů, v každém okrese mezi 35 až 50, nejvíce na Kolínsku. Dopoledne se vydají na protestní jízdy zejména kolem měst. Na hranici s Polskem a Německem by měli vyrazit někteří zemědělci z Mladoboleslavska.

V Karlovarském kraji se bude protestovat na dvou místech. Kolona traktorů pojede po silnici číslo 6 z vesnice Klest na hraniční přechod Pomezí nad Ohří, kde se sedláci potkají s bavorskými kolegy. Kolona pak vyrazí přes obec Pomezí do Chebu, projede Chebem a vrátí se na místo výjezdu.

Na čtyřproudé silnici I/13 Ostrov - Karlovy Vary bude jezdit nejméně jeden traktor, statkář tu plánuje vyvěsit na most protestní transparent.

V Plzeňském kraji se protest uskuteční na Klatovsku, na Domažlicku a v okrese Plzeň-jih, zúčastnit se ho má celkem přes sto traktorů.

Na Klatovsku by stroje měly vyjet z obce Číhaň směrem na Klatovy, pak projedou městem a vydají se směrem na Domažlice, až do města ale nedojedou a vrátí se zpět. Domažličtí zemědělci pojedou na Folmavu, kde by se měli sejít s bavorskými sedláky.

Třetí skupina zemědělské techniky pojede z Chválenic na Plzeň po silnici I/19 až k obchodnímu centru Olympia, kde budou sedláci rozdávat informační letáčky. Následně se vrátí po stejné trase zpět.

Dále se zapojí tachovský zemědělský podnik Zevyp. Jednatel Radek Jurčík sdělil, že firma obhospodařující 4 700 hektarů vypraví na silnice v regionu pět traktorů.

V Jihočeském kraji se na několika místech sjedou na tři stovky traktorů a jiných zemědělských strojů. Krátce zablokují například i příjezd k hraničnímu přechodu do Německa ve Strážném na Prachaticku.

Zemědělci z Ústeckého kraje vyrazí z letiště Březno u Chomutova. Do kolony se zapojí zhruba osmdesát zemědělských strojů. Budou pokračovat přes obchvat kolem Chomutova k hraničnímu přechodu Hora. Sv. Šebestiána, kde se sejdou s kolegy z Německa.

V Libereckém kraji se zhruba 70 kusů zemědělské techniky sjede k česko-polské hranici u Hrádku nad Nisou, nehledě na to, zda sedláci jsou, či nejsou součástí nějaké organizace.

„Kromě setkání s polskou stranou zatím úplně nevíme, co vše se stane. V deset hodin se tu potkají jednotlivé trasy, které pojedou z České Lípy, Semil, Jablonecka i dalších míst kraje a budeme to tu do dvanácti hodin blokovat,“ předznamenává za pořadatele Tereza Buzková ze Zemědělského obchodního družstva Brniště (ZOD).

Zemědělci v Královéhradeckém kraji do protestu nasadí přibližně 200 traktorů a další zemědělské techniky. Hlavní protest asi se šedesáti stroji bude dopoledne na hraničním přechodu do Polska v Náchodě.

V Pardubickém kraji vyjede více než 120 souprav zemědělské techniky. Demonstrační jízdy budou ve všech čtyřech okresech. Na hraničním přechodu v Dolní Lipce na Orlickoústecku se také uskuteční setkání s polskými zemědělci.

Na Vysočině se do protestu zapojí 320 vozidel. Na silnice všech pěti okresů vyjedou traktory, traktory s vlekem, případně i nákladní auta. „My to máme k hranicím daleko, takže jsme zvolili formu protestních jízd po celém kraji,“ řekla ředitelka žďárské agrární komory Eva Kincová.

Zemědělská technika bude na Vysočině dvě hodiny projíždět vybranými úseky hlavních silnic, často směrem k okresním městům. Otáčet se bude na kruhových objezdech.

Z Jihomoravského kraje vyjedou až dvě stovky traktorů a další zemědělské techniky na hraniční přechod se Slovenskem u Hodonína. Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK) ohlásila na čtvrtek největší protesty svého druhu v historii Slovenska. S českými farmáři by se Slováci měli potkat právě na hraničním přechodu Holíč/Hodonín.

Protestující zemědělci z Brněnska, Vyškovska a Blanenska se sjedou na okraji Brna a ze čtyř směrů pojedou ulicemi krajského města, o blokádu jít nemá.

Na třicet traktorů se očekává při protestu ve Zlínském kraji, zemědělci ze Zlínska a Kroměřížska pojedou z Kroměříže od sídla tamního podniku Navos do Holešova a zpátky.

Silnice nebude úplně zablokovaná, jenom obtížně průjezdná, protože po ní pojede kolona. Na cestě se v této době provádějí stavební práce, ale řidiči tam ve čtvrtek musejí počítat s ještě větším zdržením.

V Olomouckém kraji se zapojí zemědělci ze všech pěti okresů. Technika projede ulicemi Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperka. Jeseničtí farmáři budou protestovat spolu s polskými kolegy na hraničním přechodu.

Zemědělci z Moravskoslezského kraje budou protestovat na třech hraničních přechodech s Polskem a také v Opavě. „Pojedou nejenom traktory, ale většinou to budou traktory s návěsy. V Opavě bude průjezd městem, bude to taková demonstrativní jízda s tím, že se nebude nic brzdit nebo zpomalovat,“ řekl ředitel Regionální agrární komory Ostravsko Robert Kučera.

Protestuje se i v dalších zemích střední Evropy

Protesty zemědělců se ve čtvrtek uskuteční i v dalších zemích střední a východní Evropy. V Česku je pořádají Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství.

V pondělí část zemědělců demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Od tohoto protestu se ale hlavní zemědělské organizace distancovaly.