Prymula vyzývá k testování očkovaných nebo omezení velkých akcí, situace kopíruje ten nejhorší scénář

„Ta opatření která v tuto chvíli jsou přijímaná nejsou dostatečná na to, aby tento nárůst nějak výrazně zpomalila. Co by nám určitě mělo vadit, je zátěž pro nemocnice. Vidíme, že ta zátěž jde na vrub seniorů, a ty bychom měli nějakým způsobem ochránit lépe,“ řekl Prymula ve středu v České televizi.

Epidemiolog dále uvedl, že číslo, které označuje nárůst případů je pro něj stále spíše informativní, ale číslo které je pro něj rozhodující, je počet hospitalizovaných a pacientů s těžkým průběhem covidu.

„My se musíme soustředit na to, jaké procento těch pozitivních jedinců skončí v nemocnici. To číslo zatím nebylo neúměrně vysoké, bylo zhruba o 40 procent nižší, než tomu bylo v těch předcházejících vlnách,“ okomentoval epidemiolog.

To, že je počet hospitalizovaných nižší je dáno podle Prymuly tím, že je vyšší proočkovanost a část lidí už koronavirus prodělala. „To všechno se prolinkuje do toho, že to číslo je nižší, než bylo v minulosti, ale pokud tento nárůst bude takto strmý, a bude pokračovat a nic se nebude dít, tak samozřejmě jsme schopni ohrozit kapacitu nemocnic i tak.“

Marný boj? Ministerstvo zdravotnictví stále usiluje o proočkování obyvatelstva na úroveň zhruba 80 procent v naději, že se tím epidemie zastaví.

Cílí i na mladší ročníky, které však nemocnice nezatěžují.

Proočkovanost navíc reálně klesá s tím, jak vyprchává zejména seniorům účinnost druhé dávky. Množství adeptů na třetí dávku stále více převažuje nad těmi, kteří ji již dostali.

Testují se jen neočkovaní, očkovaní jen s příznaky. Očkovaný může být infekční až 6 dnů, neočkovaný 8 až 10.

Prymulova predikce naznačila, že by se české nemocnice neměly během příštích dvou týdnů dostat na limitní kapacitu, ale pravděpodobně řada nemocnic omezí plánované výkony a bude se více věnovat covidovým případům.

„Nárůst tady je, a pokud se pohybujeme přes 400 těžkých případů v tuto chvíli, tak je logické, že při takovém nárůstu se můžeme rychle dostat na hodnoty dvojnásobné. Bude to znamenat, že některé kapacity budou muset být vyčleněni zvlášť pro covid a plánované zákroky budou odsunuty,“ vysvětlil Prymula.

Izolace či omezení kontaktů seniorů

Z průměrného věku hospitalizovaných podle epidemiologa vyplývá, že jednotky intenzivní péče nejvíce zatěžují senioři. „To znamená v podstatě izolaci těchto lidí nebo omezení jejich kontaktů, a to co já bych navrhoval, tak to není jenom testování zdravotnických pracovníků, kteří jsou neočkovaní, ale i těch kteří jsou očkovaní,“ doplnil.

Mezi další opatření, které Prymula v rozhovoru navrhl, je omezení hromadných akcí, zachování testování ve školách nebo testování i již naočkovaných jedinců. Kompletně je proočkováno asi 6 milionů lidí, nicméně epidemie se velkou rychlostí zase začala šířit.

Proočkovanost reálně klesá

„Já myslím, že to nezpochybňuje účinnost očkování, protože ten jeho pozitivní efekt jasně vidíme, na druhou stranu ta účinnost je nižší, než se předpokládalo. Pokud hovoříme, o tom že tady máme proočkováno komplet 6 milionů lidí, tak to není úplně pravda, protože ti lidé, kteří si nenechali aplikovat třetí dávku, tak už se kompletně proočkovanými vlastně nestávají,“ uzavřel.

Prymula také uvedl, že očkování po třetí dávce bude kompletní, ale je podle něj jasné, že se další přeočkování stane do budoucna nezbytností. Časové rozmezí v řádu měsíců mezi jednotlivými vakcínami však nechtěl blíže specifikovat.