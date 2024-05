Tvrdost odkoukal Radko ode mě, říká hrdý otec Leo Gudas. Jaká byla první slova, která synovi po výhře řekl?

Finálový zápas hokejového šampionátu mezi národními týmy Česka a Švýcarska si nenechal ujít. Fandil přímo v pražské O2 areny. Jak přiznal, moc ho těšilo, že se rodina zase sešla pohromadě. Zatímco jeho syn Radko pomohl české reprezentaci srdnatým výkonem k zisku titulu mistrů světa, v hledišti byla i dcera Karolina, úspěšná zpěvačka. Devětapadesátiletý Leo Gudas, ikona hokejové Sparty 90. let, majitel čtyř bronzových medailí z mistrovství světa (1989, 1990, 1992 a 1993) a rovněž bronzu z olympijských her z roku 1992 v Albertville. Pro Lidovky.cz se rozpovídal nejen o svém úspěšném synovi, který válí v zámořské NHL.

Leo Gudas.

Lidovky.cz: Leo, jaká byla první slova, která jste řekl svému synovi, když Česko porazilo ve finále hokejového mistrovství světa celek Švýcarska 2:0?

Že mu moc gratuluju, že vyhrát mistrovství světa a navíc před domácím publikem je neskutečný. Že si to má zapamatovat. A také, že on i další kluci dosáhli toho, co se mě nikdy nepodařilo.