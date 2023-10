Vláda čelí hlasování o nedůvěře, i kvůli Rakušanovu telefonu. O jaké zařízení jde?

O co jde? Rakušan měl požádat europoslance Stanislava Polčáka (STAN) o šifrovaný telefon, skrze který pak oba muži komunikovali. Ministr vnitra takto mluvil i s dalším svým stranickým kolegou Petrem Gazdíkem.

„Není vůbec důležité, jakým telefonem, kdo telefonuje. Je důležité, s kým se bavíte a co řešíte. A v tomhle ohledu mám za svých třináct let v politice absolutně čisté svědomí,“ říkal Rakušan poté, co vyšla tato skutečnost najevo. Stejně jako fakt, že nejprve tvrdil, že šifrovaný telefon vůbec nepoužíval.

Stejně jako právě Gazdík. Který se dostal k přístroji od společnosti CircleTech, ve které hraje důležitou roli exministr spravedlnosti Pavel Němec, skrze podnikatele Michala Redla. Ten figuruje v kauze Dozimetr. Což je právě oním kamenem úrazu. Situace kolem ministra vnitra totiž nevadí jen opozici, po jejím zveřejnění se ohradili také koaliční partneři STANU – Piráti.