Rakušan vytáhl v Mostu čepici „Dycky bez cenzury“. A slyšel, že má dát demisi

Do restaurace Severka, kterou proslavil seriál Most vstoupil v červené čepici s nápisem Dycky a hlavně s jasným úkolem od premiéra Petra Fialy: „Nesmíme se překvapovat.“

Premiér to nařídil ministrovi vnitra minulý týden po pětihodinovém jednání koalice. „Pan předseda odpoví na vše a jak uzná za vhodné,“ řekla mluvčí STAN Sára Beránková.

Sám Rakušan na dotaz iDNES.cz, zda bude mít na jeho vystupování nějaký vliv dohodovací řízení pětikoalice, odvětil: „Vůbec ne. Je to jedna z řady debat, ve kterých budu pokračovat. Tady není spojitost s čímkoliv z minulého týdne.“

K tomu, aby se koaliční partnery nepřekvapoval, ho nabádal nejen premiér.. „Je dobré, když se lidé navzájem nepřekvapují,“ řekl místopředseda Sněmovny a lidovců Jan Bartošek, co koaliční partneři od lídra STAN čekají.

Čepici Rakušan v Severce brzy odložil s tím, že je v restauraci přece jen horko a pomáhal si tak jen se sklenkou piva v ruce, kterou později nahradil kelímek s vodou.

Máme zájem na tom, aby Rusko na Ukrajině prohrálo, řekl v Severce ministr

Ministr vnitra a šéf STAN hned na úvod diskuse čelil dotazu jednoho účastníka debaty se zjevnými sympatiemi k Rusku, které rozpoutalo válku na Ukrajinu.

„Dá se říci, že podporujeme fašistickou armádu, nebo armádu, jejíž část bojuje pod fašistickými symboly,“ vyčítal mu pomoc Ukrajině muž se zjevnými sympatiemi k rétorice režimu Vladimira Putina, o jehož stíhání za válečné zločiny usiluje mezinárodní soud v Haagu.

„Ve veřejné debatě se nadužívá slova nacista a fašista. Rusko napadlo Ukrajinu a my pomáháme i ve vlastním zájmu státu, který byl napaden. My máme zájem na tom, aby Rusko na Ukrajině prohrálo,“ opáčil Rakušan.

„Slepý je ten, kdo nevidí, že Rusko je agresor a Ukrajina je oběť. Svobodný svět nesmí přestat pomáhat a já jsem o tom absolutně přesvědčený,“ řekl ministr vnitra.

„Největší dezinformaci tady roznášíte vy, že sem přijde Putin. Co by tady dělal?“ tvrdil přesto Rakušanovi další návštěvník debaty v mostecké Severce.

Od jiného muže, v tričku s nápisem Patriot, dostal zase ministr vnitra otázku, proč Česká republika nepomůže Srbsku získat zpět Kosovo. „V případě Kosova se asi neshodneme,“ odvětil mu Rakušan.

Žádná cenzura v této zemi neexistuje, řekl ministr a lidé v restauraci bouřili

Největší projevy nesouhlasu části návštěvníků debaty v Mostu ale vzbudila slova ministra vnitra, že v Česku není cenzura. „Žádná cenzura v této zemi neexistuje,“ prohlásil šéf STAN. V sále to okamžitě nesouhlasně zahučelo.

„Nerozhoduji ani o tom, kdo bude vyšetřován, kdo bude stíhán a kdo bude odsouzen. Nemáme tady lidové soudy,“ prohlásil Rakušan.

Na debatu s občany do Severky dorazila spolu s ním i neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, která má vést spolu s Janem Farským kandidátku STAN ve volbách do Evropského parlamentu.

„Já ještě nikam neutíkám, dám si ještě pivo, přece jen mi vyschlo,“ řekl Rakušan na závěr debaty, která trvala dvě a čtvrt hodiny.

Zmocněnec a pak nezmocněnec pro euro

A proč po něm premiér Fiala i lidovec Bartošek vlastně chtěli , aby se koaliční partneři nepřekvapovali?

Během předchozí debaty v Sokolově 29. ledna totiž Rakušan řekl, že by se Česká republika měla stát do konce volebního období stoprocentním vlastníkem ČEZ. Pak se za to musel Rakušan omlouvat a brát zpátečku.

Přesně týden po vystoupení v Sokolově připravilo hnutí STAN pro koaliční partnery další překvapení. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák jmenoval bez dohody v koalici Petra Zahradníka zmocněncem pro euro. Po pětihodinovém dohodovacím řízení musel vzít zpátečku.

Zahradník zůstal „jen“ poradcem a vládní koalice si vyžádala od Národní ekonomické rady vlády analýzu, zda je výhodné udělat další krok k přijetí eura a vstoupit do evropského mechanismu směnných kursů (ERM II). Analýza má být hotova v říjnu.

Své chování v koalici hnutí STAN změnilo v půli ledna, kdy Rakušan oznámil nejen šňůru debat Bez cenzury, ale překvapil i videem, ve kterém se pustil do předsedy vlády Petra Fialy. „Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abysme (správně má být abychom – pozn. redakce) zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit. A vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat,“ prohlásil ve videu Rakušan s tím, že musí politiku přitvrdit a dělat jen to, co je správné.

Chtěli jsme s vládou zatřást, řekl Lacina

„Myslím, že jsme s tou vládou trošičku chtěli zatřást. A myslím si, že přesně to se stalo a že prostě to dostává novou dynamiku. Jsme asi rok a půl před dalšími volbami a my bychom neradi do těch voleb došli do situace, kdy předáme vládu nad touto zemí populistům, anebo třeba nacionalistům nebo jiným extremistům,“ hájil změnu počínání STAN ve vládní koalici poslanec Jan Lacina v debatě na Primě a CNN Prima News.

„Pan předseda bude normálně odpovídat na dotazy, na které se lidé zeptají. Jaké dotazy budou, nevíme. Není žádná změna,“ tvrdí mluvčí STAN Sára Beránková, že „kartáč“, kteří zástupci hnutí dostali od koaličních partnerů při dohodovacím řízení, nebude mít na styl Rakušanova vystupování vliv.