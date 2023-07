Slovensko, Rumunsko, Rakousko a další země jsou zeměmi zaslíbenými pro milovníky vysokohorské turistiky. Ač to v některých lokalitách vypadá, že od určité nadmořské výšky žijí už jen Češi, nejsme vzhledem k našim přírodním podmínkám národem horalů.



Proto prosím nepodceňujte ani přípravu, ani vybavení. A pokud se chystáte vyrazit na dovolenou do výše položených hor, tak respektujte svůj zdravotní stav a fyzickou kondici. Já letos vybral Slovensko a stálo to za to. Kde trávíte dovolenou Vy?