Rathova matrace budí rozruch. Uplatňování pouze represí je cestou do pekel, říká šéf Vězeňské služby

Teplice Případ bývalého hejtmana Davida Ratha otevřel diskusi o podmínkách, za jakých odsouzení v Česku absolvují své tresty odnětí svobody. „Nošení vlastního civilního oblečení u vězněných osob není nijak v rozporu s požadavky na zajištění bezpečnosti. Naopak souvisí s lidskou důstojností,“ míní ombudsmanka Anna Šabatová.

„U nás ponižování začíná tím, že dostanete nepadnoucí ,hadry‘, i když z nich trpíte zdravotními problémy – třeba můj případ,“ napsal loni v prosinci v dopise pro deník MF DNES bývalý středočeský hejtman David Rath, který si ve Vazební věznici Teplice odpykává svůj sedmiletý trest za korupci při zadávání veřejných zakázek.

Jak vyšlo před několika dny najevo, loni v listopadu provedlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem kontrolu a shledalo právě v Rathově případu tři pochybení věznice: bez dobrozdání vězeňského lékaře měl vlastní zdravotní matraci, do výtvarného kroužku nosil džíny namísto vězeňského mundúru a nakonec státní zastupitelství uvedlo, že Rath do tohoto typu věznice podle předpisů nepatří. Tento exponovaný případ rázem otevřel širší debatu o podmínkách, standardech a rovnoprávnosti v přístupu k vězňům.



„V případě, že zdravotní stav odsouzeného vyžaduje specifické potřeby, o možnosti je používat rozhoduje výhradně vězeňský lékař na základě individuálního posouzení,“ popsala pro Lidovky.cz standardní proceduru mluvčí věznice v Jiřicích Hana Prokopová. V kompetenci vězeňského lékaře, který případnou ‚úlevenku‘ ordinuje, tak je rozhodnutí třeba i o nošení nedráždivého oděvu, lehké obuvi a podobně. Jde-li právě o diskutovanou zdravotní matraci, i tu tedy musí doporučit pouze vězeňský lékař.

„Pokud ředitel (věznice) matraci odsouzenému poskytl bez doporučení vězeňského lékaře, jde o nestandardní postup vůči všem ostatním odsouzeným. Myslím si, že v tomto konkrétním případě nehrozil vznik žádné zdravotní újmy, pokud by se na vyšetření (Ratha) počkalo. Také chodit v riflích, byť na výtvarný kroužek, je v tomto typu věznice zcela nesmyslné a nestandardní,“ řekl serveru Lidovky.cz bývalý ředitel vězeňské služby Pavel Ondrášek.

Vězeňská služba už dříve uvedla, že ředitele teplické věznice Petra Blažka v rozhodování „motivoval lidský přístup s ohledem na zdravotní stav odsouzeného“. Podle mluvčí bezpečnostního sboru Petry Kučerové však mohou ředitelé věznic z preventivních, zdravotních a humánních důvodů rozhodovat o poskytnutí zdravotních pomůcek do doby, než obdrží komplexní posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem, „aby kvůli případné prodlevě nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu odsouzeného“. Advokát Davida Ratha pro server Česká justice řekl, že měl exhejtman matraci „na výslovné doporučení od lékaře specialisty“.



Kučerová pro Lidovky.cz dále uvedla, že se vězeňská služba často ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny: „Na straně jedné musíme brát ohledy na postoje například Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, ombudsmana a dalších institucí, které se zaobírají lidskými právy. A na straně druhé jsme často tlačeni do co nejtvrdších a restriktivních podmínek vůči vězňům.“

Šabatová: Hlavně důstojnost

Ochránkyně lidských práv Anna Šabatová zdůrazňuje, že by se výhody měly poskytovat všem odsouzeným za stejných podmínek. „Nevidím důvod neposkytnout odsouzenému zdravotní matraci v situaci, kdy to doporučuje specializovaný lékař. Rovněž jsem v minulosti kritizovala například postup vězeňské služby, když odsouzenému nebylo umožněno používání discmana se sluchátky či si odsouzený nemohl vzít učebnici na eskortu,“ uvedla pro Lidovky.cz. Podmínky ve věznicích obecně považuje za příliš restriktivní. „Nošení vlastního civilního oblečení u vězněných osob není nijak v rozporu s požadavky na zajištění bezpečnosti. Naopak souvisí s lidskou důstojností,“ dodala s tím, že by se měla právní úprava v tomto duchu změnit.

Postupy teplické věznice obhajuje generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal, podle něhož je uplatňování pouze represí a restrikcí cestou do pekel. „Často slýchám slova, že by ve věznici měla panovat ta největší přísnost a tvrdost, že vlídná lidská tvář a humanita zde nemají co dělat, ale já se snažím objasňovat a měnit tyto zažité, nesprávné stereotypy myšlení,“ napsal serveru Lidovky.cz. Chce se proto v souvislosti s vyšetřováním, které v teplické věznici zahájilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, sejít s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO).