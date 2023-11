Schwarzenberg lituje Feriho, dříve ho hájil, stejně jako exprezident Zeman

Na verdikt soudní instance reagoval s nedůvěrou. „Žádná justice není podle mé zkušenosti zcela nezávislá,“ řekl Schwarzenberg CNN Prima News.

Dříve se Feriho zastával, podobně jako bývalý prezident Miloš Zeman.

„Nehněvejte se, jsem v Japonsku, mám vypnutou českou SIMku a používám jen Japonskou. Jen občas se kouknu, jestli něco nehoří. Tohle fakt nehoří,“ reagoval pro iDNES.cz na žádost o reakci na kauzu Feri druhý zakladatel TOP 09 a bývalý Feriho kolega, exministr financí Miroslav Kalousek.

Má smysl se ozvat, říká Kocmanová

„Dominik Feri je uznán vinným a odsouzen za znásilnění, byť nepravomocně. Je to signál pro oběti, že má smysl se ozvat i po delším čase. Někdy prostě může trvat dlouho vyrovnat se s traumatem a sebrat odvahu,“ komentovala rozsudek poslankyně za Piráty Klára Kocmanová. Poděkovala také novinářům, kteří kauzu Feri otevřeli.

Klára Kocmanová @KlaraKocmanova Dominik Feri uznán vinným a odsouzen za znásilnění, byť nepravomocně. Je to signál pro oběti, že má smysl se ozvat i po delším čase. Někdy prostě může trvat dlouho vyrovnat se s traumatem a sebrat odvahu. Díky za poctivou a citlivou novinářskou práci @A_Rychlikova a… https://t.co/7HjwLlz84x oblíbit odpovědět

„Většina obětí sexuálního násilí to nenahlásí. V přímém přenosu jsme mohli sledovat proč – celou dobu byly oběti zpochybňovány, ponižovány a zesměšňovány. Děkuji všem za jejich odvahu promluvit. Pro mě nejste oběti, pro mě jste hrdinky,“ reagovala na rozsudek v kauz Feri bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, která má vést kandidátku Starostů a nezávislých do Evropského parlamentu spolu s Janem Farským.

Na žádost iDNES.cz o reakci na trest pro Feriho nereagovali šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek ani šéf poslanců Jan Jakob.

Kontroverzi vyvolal v května 2021 Schwarzenbergův komentář ke kauze. „A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se pětadvacetiletý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ řekl tehdy Schwarzenberg

„Říkám, že hloupostmi se nezabývám. Možná, že vás překvapím, ale i toto považuji za hloupost. I když jsem se s Karlem Schwarzenbergem mnohokrát lišil v názorech, tak musím připustit, že můj postoj k tomuto údajnému sexuálnímu skandálu se velmi blíží názoru Karla Schwarzenberga,“ řekl v červenci 2021 v rozhovoru pro MF DNES prezident Zeman.