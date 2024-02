Zásadní je, aby se vyplatilo pracovat, tvrdí sociolog Prokop. Na reformě sociálních dávek vidí i řadu rizik

Lidovky.cz: Jak reformu dávek hodnotíte jako celek?

Kladně hodnotím, že reaguje na body v dávkovém systému, které jsou opravdu problematické. Patří mezi ně velmi slabá motivace pracovat – když dnes máte kombinaci dávek a navýšíte svůj pracovní příjem, skoro 80 procent z něj ztratíte tím, že se vám sníží dávky. To by se mělo zlepšit. Reforma také reaguje na velkou složitost systému, kde je spousta dávek řešících stejný problém – chudobu (dojde ke sloučení přídavku na děti, příspěvku a doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí v jednu multidávku – pozn. red.). Rovněž reaguje na to, že u dávek chybí majetkový test, takže například příspěvek na bydlení mohou čerpat lidé s velkým majetkem. Potom jsou tam věci, které je nutno domyslet, o jejich správnosti nejsem úplně přesvědčen.