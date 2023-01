Už od sobotního časného odpoledne ale bylo jasné, že Pavel míří nezadržitelně na Hrad. Ostatně, přesně tak, jak očekávaly nejen veřejné, ale interní průzkumy týmu generála ve výslužbě. Co ale nikdo neočekával, byla až drtivá síla Pavlova vítězství. „Tak to je masakr,“ prolétlo éterem ve chvíli, kdy se na celoplošné obrazovce objevily symboly Pavlova lva na mapě celé republiky.

„Rozhodl jeho klidný státotvorný postoj i to, že ve vzrušených dobách s řadou krizí je hlasem smiřovatele a vede k uklidnění. Neměl tendenci dramatizovat. Veřejnost to jasně oceňuje jako kotvu. Předvedl jako nosné téma leadership. To rozhodlo v jeho prospěch,“ řekl pro server Lidovky.cz sociolog Jan Hartl, který zároveň působil jako poradce Pavlova týmu.

Že si jde Pavel pro vítězství bylo zřejmé i ve velkorysosti prostoru, který tým objednal v pražském Karlíně. Už při vstupu do Fora čekaly hloučky generálových fanoušků. Ve vnitřní dvoraně pak byly tři stovky novinářů. Tuzemských i zahraničních. „Tady se bude slavit do rána,“ byla jedna z jejich hlášek.

Mezi hosty pak byla k vidění plejáda celebrit. Od zpěváka Ondřeje Rumla, přes herce Jiřího Mádla nebo či jeho kolegyni z branže Jitku Čvančarovou.

Dorazil i teolog Tomáš Halík nebo neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2018 Michal Horáček. „Byl jasný kandidát s výrazným životním příběhem. Neměl pěkné začátky, ale dokázal se omluvit a odpracovat svoji chybu,“ popisoval Horáček, co rozhodlo. A připomněl také jeho komunistickou minulost.

Jednoznačným benefitem byl podle něj i generálův charakteristický vzhled. „Fantasticky vypadá. Tajemník T.G.M. ve dvacátých letech říkal, jaké štěstí pro republiku, když je prezident krásný, a to se tady stalo,“ smál se Horáček. Velmi profesionálně podle něj přistoupil i ke složení týmu, který mu ke zvolení dopomohl. A hlavně mu naslouchal.

Právě na své spolupracovníky se obrátil Pavel i při svém úvodním povolebním projevu. Všechny nechal nastoupit na pódium. Defilé s děkovačkou zahrnovalo téměř tři desítky osobností z oblasti PR, komunikace ale i diplomacie. Nechyběla šéfka kampaně Pavla Nýdrle, bývalý diplomat Petr Kolář nebo muž přes finance Tomáš Richter.

Nečekaným (milým) překvapením pak byl příjezd slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která svojí osobní gratulací dokonce předběhla premiéra Petra Fialu (ODS) či neúspěšnou kandidátku z prvního kola Danuši Nerudovou.

Zleva: český premiér Petr Fiala, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, první dáma ČR Eva Pavlová a nový prezident ČR Petr Pavel. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a nově zvolený český prezident Petr Pavel

Za novým českým prezidentem Petrem Pavlem dorazila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. (28. ledna 2023) Novým prezidentem Češi zvolili Petra Pavla. Na snímku Zuzana Čaputová. (28. ledna 2023)

Podle lidí z Pavlova týmu bylo jasné, že podpora je silná i díky výjezdům po prvním kole voleb. „V Ostravě jsme si nechali profesionální firmou spočítat ze snímků, kolik lidí na setkání s generálem přišlo. Napočítali deset tisíc lidí. To tam nebylo od roku 1989,“ prozradil serveru Lidovky.cz jeden z nich.

Později odpoledne byla k zastižení v Karlíně i budoucí prezidentova „první“ úřednice. Janu Vohralíkovou si chce Pavel přivést do funkce hradní kancléřky. Co jí čeká?

„Chtěla bych, aby se z kanceláře prezidenta republiky stal normální úřad, který by dával prezidentovi velmi dobrou podporu v tom, co chce realizovat během svého mandátu,“ svěřila se.

A více se dozvíte v jejím ranním rozhovoru pro server Lidovky.cz.