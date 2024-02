Tátovi nic nevyčítám, doživotní trest si nezasloužil, řekl soudu Tempelův syn

K soudu se Tempel dostavil se svým státním zástupcem, manželkou a synem. Působil unaveně, ale uvolněně. Soudkyně Klára Babičková vyhověla žádosti Tempelova obhájce, aby veřejnost byla vyloučena, až dojde na otázky týkající se zdravotního stavu či osobních, citlivých záležitostí.

„Potkali jsme se, když nám bylo kolem 15. Byli jsme spolu nějakou dobu, pak manžela zavřeli, propustili, chvíli jsme spolu nebyli. Syn se narodil chvíli před tím, než šel sedět za loupež,“ vypověděla jeho manželka.

Vzali se před tím, než byl Tempel odsouzený za dvojnásobnou vraždu. „Člověk věří, že ho soud neodsoudí za to, co neudělal. Přeci nebyly žádné důkazy. Ale stalo se. Čekala jsem, že ho osvobodí, ale že půjde sedět za předchozí trestnou činnost,“ vypověděla Tempelova žena. Tempel předtím byl odsouzen za loupežné přepadení.

Podle ní se synovi děti posmívali, že je jeho otec ve vězení. Musela mít dvě práce, aby mohla Tempela navštěvovat a zároveň živit dítě. „Manžel mi chyběl, potřebovala jsem se o někoho opřít,“ pokračovala jeho žena.

Podle ní se její syn stranil svých vrstevníků, neměl to lehké ve škole. Po propuštění podle ní Tempel trpí následky, má tiky, hodně se zahlcuje prací, aby nemusel nad vězněním přemýšlet. Nechce se o té době také vůbec mluvit, má časté výkyvy nálad.

„Těžko říct, nakolik se to dá spravit,“ povzdechla manželka. Podle ní je pro veřejnost Tempel stále cejch vraha, ačkoli byl osvobozený. Podle ní se negativní reakce projevují často na internetu, v realitě na ní nikdo podle nepokřikoval.

Soudkyně pak vykázala veřejnost. Po krátké pauze přišel na řadu výslech Tempelova syna. Ten uvedl, že si začal uvědomovat, kdo je jeho otec zhruba někdy na základní škole.

Svého otce jezdil se svou matkou navštěvovat. Dnes Tempelovi syn prý nic nevyčítá. „Nezavinil si tento trest. O těch dalších neví, ale tento na doživotí si nezasloužil,“ podotkl syn.

1. února 2024

Někteří lidé, včetně učitelů se k němu prý nechovali dobře. Spolužáci prý mívali poznámky, ale nic více ne. „Moc se s lidmi nebavím. Těžko říct, jestli je to kvůli tomuto,“ vypověděl syn.

Dodal, že vztah má s tátou v pořádku, vídají se, ale kvůli práci není čas dohánět ztracený čas. „Neptal jsem se na pobyt ve vězení, není mu příjemné o tom mluvit, nechci se v tom šťourat,“ poznamenal Tempelův syn.

„Fyzicky se cítím dobře, psychicky už to nebude dobré nikdy. Nevyspím se, budu to mít vždy v hlavě, nejde to vymazat. Musím užívat léky, abych mohl vykonávat práci, kterou jsem si zvolil, stát mi žádnou nedal. Za prací utíkám, abych se z toho nezbláznil,“ uvedl Tempel před soudem na začátku února.

Kromě toho uvedl, že po propuštění z vězení špatně spí, má posttraumatickou stresovou poruchu a straní se lidí. „Nemohl jsem si říct, že mě někdy pustí, já byl odsouzen na doživotí. Usínal jsem s pocitem, že ve vězení chcípnu,“ podotkl ve své výpovědi.

Případ soudy přezkoumávaly pětkrát

Od vražd uplynulo více než dvacet let. Podle obžaloby se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku, kde Tempel předal své oběti 400 tisíc korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně prý muže zastřelil.

Zasáhl údajně i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.

Tempel se hájil tím, že vraždy nespáchal on, ale člověk přezdívaný Biftek, který byl také na místě činu a později v kauze vystupoval jako klíčový svědek.

Podle Tempela šlo v kauze o drogy a splacení dluhu. Byl to právě klíčový svědek, kdo dovedl policii na místo, kde byli zakopáni mrtví mladíci. Doživotí dostal Tempel jako souhrnný trest za vraždy a za dvě předchozí loupeže.

Krajský soud v Plzni čtyřikrát Tempela osvobodil, Vrchní soud v Praze rozsudky vždy zrušil a požadoval další důkazy. Nakonec ho k doživotí v roce 2008 odsoudil Krajský soud v Praze, kam proces Vrchní soud přeložil. Ústavní soud rozsudek zrušil v roce 2021 poté, co se muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Odškodnění chce Tempel nejen za neúměrnou délku trestního stíhání a čas, který za mřížemi trávit neměl, ale také za to, že k němu při výkonu trestu za loupeže bylo přistupováno jako k doživotně odsouzenému vězni. Stát již Tempelovi přiznal 3,6 milionu korun. Další odškodnění muži ve výši 12 500 eur (cca 300 tisíc korun) mu přiřkl Evropský soud pro lidská práva.