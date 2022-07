Pekarová Adamová: Sen o ženě na Hradě se Havlovi splní. Bohužel zájem o vedoucí funkce mají zejména muži

Lidovky.cz: Kauza spojená s hnutím STAN se rozrůstá i do TOP 09. Jak to jako její šéfka vnímáte?

Pro mě je klíčové, že se jedná o kauzu komunálního charakteru v Praze. Bohužel, a to mě vůbec netěší, se okrajově dotkla i nějakých našich členů. Pro dva z nich jsme vyvodili okamžitou politickou odpovědnost, tedy pro Jiřího Fremra a Marka Doležala. Jen pár dní poté, co se informace v médiích objevily, jsme přijali jako předsednictvo jednomyslné usnesení, které vyzvalo i další případné aktéry, kteří by se za nás v kauze mohli ocitnout, aby přijali odpovědnost.

V tomto směru byla naše reakce zcela adekvátní, namístě a rychlá. Zároveň nikoho z nás netěší, že pravděpodobně docházelo k činům, jako je zločinné spolčení či korupce. Ale když vidím reakce opozice, jež se z kauzy snaží vytěžit co největší senzaci, připadá mi to až směšné. Je to jen jejich snaha odpoutat pozornost od vlastních problémů a neřešení jejich politických důsledků. Nikdy jsme u hnutí ANO neviděli takto rychlé kroky, jako vidíme u STAN či TOP 09.