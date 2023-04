Krejčíř by měl v Česku právo na nový proces. Návrat domů z Afriky bych mu přál, říká jeho bývalý obhájce Sokol

Bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová se domnívá, že by Krejčíř svého práva využil. „Nejspíš by se snažil zpochybnit rozhodnutí soudu, zaplatil by si právníky a chtěl by to otevřít. Vzhledem k tomu, že byl odsouzen v nepřítomnosti, snažil by se na tom postavit obhajobu,“ popsala pro Lidovky.cz Benešová, která se ve funkci návratem neblaze proslulého muže několikrát zabývala.

Kontroverzní podnikatel utekl při policejní domovní prohlídce v roce 2005. O dva roky později ho dopadla jihoafrická policie na mezinárodním letišti v Johannesburgu. Od té doby Česká republika neúspěšně žádá o jeho vydání zpět do vlasti.

Radovan Krejčíř (* 1968) Odsouzený podnikatel známý svým útěkem policii z vily v Černošicích u Prahy.

Od roku 2015 si v Jihoafrické republice odpykává 35letý trest vězení za pokus o vraždu, mučení a obchod s drogami.

Krejčíř z Česka zmizel v roce 2005, do tohoto data jej hájil Tomáš Sokol. Advokát za ním byl i v Jihoafrické republice.

Česká policie jej viní z přípravy vraždy celníka a podvodu, finanční policie jej zároveň stíhá pro další podvod, nedovolené ozbrojování, podílnictví a zkrácení daně.

Jeho trestná činnost je spojována mimo jiné se společností Čepro.

Je podezřelý z únosu podnikatele Jakuba Konečného, se kterým měl připravit ministerstvo vnitra o více než 60 milionů korun.

„Původní extradiční žádost byla již několikrát pozměněna podle průběhu trestního řízení v Česku, naposledy byl u nás odsouzen Městským soudem v Praze v listopadu 2015 k patnáctiletému trestu vězení,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Teď je podle něj „míč“ na straně JAR, poslední pozměněná žádost tamním úřadům přišla v únoru 2020. „K 17. dubnu nemá ministerstvo spravedlnosti od jihoafrických orgánů informaci o tom, zda a jakým způsobem bylo o extradiční žádosti rozhodnuto,“ uvedl mluvčí Řepka.

Bývalá ministryně Benešová považuje mezinárodní jednání o návratu uprchlého podnikatele za vysokou diplomatickou hru. „Měli jsme k tomu několik porad, na kterých mimo jiné padlo rozhodnutí, že Krejčíř je bezpečnostní riziko pro naši zemi. Proto jsme ho drželi mimo území ČR,“ vysvětlila svůj postoj Benešová, která působila jako ministryně spravedlnosti v letech 2019 až 2021 a v letech 2013 až 2014.

Přiznala tak, že se nikdy pořádně o návrat Krejčíře nesnažila, byť jí několikrát psal a posílal žádosti. „Jeho přesun by znamenal průšvih, on nám tady rozloží celé vězeňství,“ uzavírá právnička.

Krejčířův někdejší advokát Sokol naopak v rozhovoru pro Lidovky.cz přiznává, že by známému gangsterovi návrat do Česka přál.

Lidovky.cz: Server Neovlivní.cz nedávno uvedl, že lidé z okolí Radovana Krejčíře se připravují na jeho návrat do Česka.

Také jsem to zaslechl a samozřejmě bych to panu Krejčířovi přál, pokud o návrat stojí. Upřímně si to ale nedokážu představit, protože v Jihoafrické republice dostal poměrně vysoký trest – 35 let vězení.

Česko s JAR nemá žádnou smlouvu o vydávání, takže je to extrémně složité. Celé mi to připadá jako nějaká fáma.

Lidovky.cz: Takže to nevidíte zas tak horké? Česká republika neúspěšně žádá o vydání uprchlého podnikatele už od roku 2007, přičemž do JAR utekl v roce 2005.

Upřímně si to dovedu obtížně představit, vycházím z vlastních zkušeností. Kdysi dávno jsem hájil českého mladíka, který byl ve věznění v Thajsku za pašování drog.