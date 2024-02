Babišovy voliče soud nezajímá, jeho rivalové přišli o munici, myslí si experti

Státní zástupce požadoval za dotační podvod podmínky a peněžité tresty. Babiš i Nagyová trvali na své nevině. Rozsudek je nepravomocný. Ani jeden z obžalovaných si na rozsudek nepočkal, oba před rozhodnutím odešli.

Podle politologa Milana Školníka z Katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je středeční verdikt pro Babiše výhra. Především pak vůči jeho kritikům.

„Z hlediska voličů je dlouhodobě vidět, že zejména voliči hnutí ANO a Andreje Babiše nemají problém s tím, že chodí po soudech. Nějakým způsobem je to neodrazuje, což je vidět i na volebních preferencích, které jsou vysoké. Stejně tak se nepromítají některé výroky Andreje Babiše, byť jsou někdy za hranou,“ popsal pro iDNES.cz Školník.

Podle jeho slov to však něco vypovídá i o politické kultuře. Na druhé straně pak Školník poukázal na fakt, že v Česku část voličů nemá problém s politikem, který chodí po soudech či je z něčeho obviňován. „Třeba spíše hodnotí vlastnosti, například že je srozumitelný a dobrý manažer,“ doplnil politolog.

„Prohrála reputace české spravedlnosti“

Poté taky připomněl, že existují i výzkumy, které potvrzují, že volič nebo sympatizant u svého preferovaného politika prostě nad nějakým škraloupem jednoduše přimhouří oko.

Školník se ještě vrátil ke středečnímu rozsudku. „Pro Babiše je to asi určitě výhra, ale spíše vůči politickým konkurentům, ale nikoliv, že by se to drasticky nějak promítlo ve volebních preferencích,“ uvedl dále Školník.

Podobně se vyjádřil i politolog Jan Kubáček. „Upřímně řečeno, nic to nezvrátí. Ta kauza se táhla tak dlouho, že na to lidé mají jasný názor. Jediný, kdo jednoznačně prohrál, je reputace české spravedlnosti. Ta je zdlouhavá, pomalá a často nejednoznačná,“ komentoval.

Podle jeho slov před prezidentskou kampaní, kdy byl Babiš zproštěn obžaloby poprvé, to pro mnohé bylo překvapení, možná i šok. „Teď to už je jen dávno ustálená informace. Jeho kritici ho budou kritizovat dál, obhájci mají o argument navíc k jeho obhajobě,“ doplnil Kubáček.

Rozsudek využije při útocích a debatách

Politolog Školník si nemyslí, že by Babiš dokázal využít rozsudku soudu v nadcházejících kampaních. Spíše rozsudek podle něj využije při nějakých útocích.

„Nebo v debatách, kdy může říct ‚Kritizovali jste mě za to dlouhodobě, ale já měl prostě pravdu‘. Takže spíše v tomhle směru, kdy jeho politická konkurence nebude mít tolik munice,“ pokračoval Školník s tím, že Babišovi se budou nyní lépe některé útoky odrážet.

Politolog opět zopakoval, že středeční verdikt nebude mít efekt na volební výsledky. Současně také uvedl, že voliče vládní koalice to k jeho hnutí také nepřiláká.

„Tam jsou opravdu výrazné příkopy. Jsou asi někteří voliči, kteří se od vlády odkloní kvůli tomu, že nesplnila sliby, aby však přešli k hnutí ANO, to ne. Spíše budou hledat alternativy nebo nepřijdou k volbám,“ dodal Školník.