V Odře u hranic uhynuly dvě procenta ryb z celé řeky, příčinu odhalí až výsledky testů

Vodohospodáři dál monitorují situaci na řece Odře při hranicích s Polskem. Poláci včera spustili poplach poté, co k nim z české strany začaly připlouvat stovky leklých ryb. Podle polského deníku Gazeta Wyborcza jich během několika hodin vytáhli dva metráky.

Podle prvních odhadů uhynuly kvůli nedostatku kyslíku, více řeknou výsledky odebraných vzorků. Povodí Odry ředí vodu v Odře upouštěním některých přehrad.

„Na řece Odře byl zhruba na čtyřkilometrovém úseku od ústí Stružky po hraniční profil v Bohumíně zaznamenán úhyn ryb ve stovkách kusů. Odhadem mohlo dojít k úhynu asi dvou procent z celkové populace ryb na řece Odře,“ nastínila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

V současnosti podle ní situace doznívá a uklidňuje se. „Bylo odebráno velké množství vzorků, které budou vyhodnocovány v laboratoři státního podniku Povodí Odry. Výsledky mohou být známy do dvou až tří dnů, některé až do týdne,“ dodala Vlčková. Na rozbor čekají vzorky vody i ryby, výsledky ale nelze očekávat během dneška.

Poláci k norné stěně přidali síť

V terénu jsou stále pracovníci bohumínského městského úřadu, kteří řeku nepřetržitě monitorují. „Poté, co hasiči včera instalovali do řeky nornou stěnu, polská strana za ni dnes instalovala ještě odchytovou síť. Podle dnešních ranních informací se tam občas ještě nějaký uhynulý kus objeví,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Podle zástupců České inspekce životního prostředí ryby začaly hynout už v pondělí čí úterý. „Situace je stará dva až tři dny, což jsme určili podle rozpadu ryb,“ upřesnil mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Odrou pluly z Česka do Polska mrtvé ryby, hasiči řeku přehradili nornou stěnou. (26. července 2023)

I on doplnil, že přesnou příčinu ukážou až rozbory odebraných vzorků. „Jednoznačně nejpravděpodobnější příčinou je zatím počasí. Do teď bylo vody v řece málo, byla teplá. Do toho přišel silný déšť, který spláchl odpad z různých čističek, najednou se tyto splašky nakumulovaly a zkoncentrovaly a tím pádem došlo k ochuzení vody o kyslík a následnému úhynu ryb. To je podle nás naprosto nejpravděpodobnější příčina,“ sdělil.

Podle odhadů polských rybářů uhynula zhruba tuna ryb. „Ale jedná se pouze o předběžný odhad. Situace je v tuto chvíli vyrovnaná a nedochází k dalšímu úhynu,“ doplnil Ovečka s tím, že ohnisko se nedá v tuto chvíli nedá určit.

„Uhynulé ryby jsme nacházeli na celém úseku od státních hranic s Polskem, v obci Starý Bohumín až po obec Vrbice. Šetření jsme prováděli v proudu řeky Odry a jejích přítocích od státních hranic,“ nastínil mluvčí.

Online dostupné výsledky měření polských úřadů ukázaly pro úsek řeky Odry v okolí města Chałupki už v pondělí sníženou kvalitu vody. Hlavní inspektorát ochrany životního prostředí hlásil pokles obsahu kyslíku ve vodě a překročenou úroveň vodivosti, tedy stupně slanosti vody. Jedná se o sloučeniny různých solí, především iontů.

Odra je v Polsku pod velkým dohledem poté, co v ní na území Polska a Německa loni v létě uhynulo více než 250 tun ryb. Příčinou bylo s největší pravděpodobností náhlé zvýšení slanosti vody a s tím související rozšíření toxické řasy.