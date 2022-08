Ve Sberbank uvázly peníze stovkám měst a obcí, ale stát na jejich volání o pomoc nereaguje, tvrdí předseda Lukl

Dokument související s úpadkem společnosti Sberbank CZ, který začátkem srpna insolvenční správkyně Jiřina Lužová poslala Městskému soudu v Praze, podle zjištění serveru Lidovky.cz uvádí, že na seznamu věřitelů figuruje 107 měst a 118 obcí. Přesnou celkovou výši pohledávek měst a obcí vůči Sberbank CZ nelze vyčíslit, ale kvalifikované odhady hovoří zhruba o třech miliardách korun.

Naštěstí většina dotčených municipalit při ukládání peněz postupovala diverzifikovaně, což znamená, že ve Sberbank CZ zůstala jen část jejich finančního majetku. Mnoho dotčených měst a obcí však ještě má v neblahé paměti krach ostravské Union banky, která přišla o licenci v roce 2003. Peníze uložené v tomto finančním ústavu dostaly zpět z konkurzního řízení až po zhruba šesti letech, navíc s významnou ztrátou.

Dobrá zpráva je, že na rozdíl od Union banky Sberbank CZ nepřišla o licenci kvůli špatnému hospodaření, tudíž je šance, že pokud se zdravé úvěry a další kvalitní aktiva ruské banky podaří do 12. prosince 2022 výhodně prodat, města a obce dostanou z insolvence zpět většinu uložených peněz.

Lidovky.cz: Ve Sberbank CZ uvízly peníze 225 českých měst a obcí. Je to hodně, nebo málo? A víte o nějaké municipalitě, na niž by to mělo závažný dopad?