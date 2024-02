Jurečkova reforma důchodů? Celý systém podrobíme revizi, říká exministryně financí Schillerová

Lidovky.cz Pokud by ANO po volbách v příštím roce sestavilo vládu, co byste v systému penzí změnila?

Nechci vyjmenovávat hned, že to či ono zrušíme, ale otevřeně říkám, že provedeme celou revizi, absolutně kompletně a všeho, co oni teď na sílu protlačili. Pokud bychom vyhráli volby a pokud bychom se vrátili k moci, musela by se provést kompletně celá revize tohoto systému a pravděpodobně se celá řada věcí bude muset upravit.

Lidovky.cz: Například?

Například mimořádná valorizace. Já pevně věřím, že když naše vláda bude vládnout po volbách v roce 2025, nedojde už k takové inflaci, k jaké došlo v letech 2022 a 2023. To znamená, že by už nemusel být aktivován mechanismus mimořádné valorizace, který se do pěti měsíců spouští, když se inflace zvýší nad pět procent. Ale o revizi si říká to, že ten mechanismus nahradili jakýmsi jednorázovým příspěvkem. Co to je? Předpokládám, že už nebude potřeba na takový nárůst inflace mimořádně reagovat. Ale to, jak je to nyní nastaveno k řešení jednorázovým příspěvkem, je prostě špatně.