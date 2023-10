Růst nákladů veřejného zdravotnictví je neudržitelný, varují pojišťovny

Ministerstvo dříve na kritiku návrhu reagovalo, že vyhláška není definitivní a její parametry se mohou měnit. Takzvaná úhradová vyhláška musí být vydaná do konce října.

Náklady veřejného zdravotního pojištění se od roku 2016 zdvojnásobily, podle svazu je to dál neudržitelné. „Úhradová vyhláška pro rok 2024 je poslední příležitostí, jak stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu,“ uvedl prezident svazu Ladislav Friedrich.

„Systém by si mohl příští rok dovolit navýšení plateb o asi pět procent a na tom se také pojišťovny s některými segmenty dohodly. Ministerstvo ale naplánovalo navýšení o skoro dvojnásobek,“ dodal.

Prognózy pojišťoven jsou podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka vždy pesimistické a finálně dopadnou podstatně lépe. Situace je ale v jednotlivých pojišťovnách rozdílná, míní. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna je podle něj ve vynikající kondici, jiné jsou ve velmi špatné. Válek řekl, že i proto ustavil poradní orgán s řediteli pojišťoven a se zástupci Rady poskytovatelů.

V návrhu ministerstvo zdravotnictví plánuje příjmy systému 499,5 miliardy korun, výdaje 507,8 miliardy. Rozdíl mají pojišťovny pokrýt ze zůstatků z předchozích let.

Zpožďování plateb u menších pojišťoven ale podle něj nemůže nastat. „Musíme posilovat odolnost jednotlivých pojišťoven, musíme možná nějak zasáhnout do mechanismu přerozdělení peněz,“ poznamenal. Za nutné považuje vytvořit strategii, jež by umožnila vznik úhradové vyhlášky na více let dopředu, ne pouze na rok.