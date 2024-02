Šedivý: O válce rozhodne konec jara. Pokud Ukrajinci urychleně nezmobilizují, čelí jednomu vážnému nebezpečí

Lidovky.cz: Zdálo se, že Ukrajina může proti okupantům uspět. Jak to vypadá nyní?

Celá válka se dá rozdělit do několika fází, nebo řekněme vln. Rusové před dvěma lety zaznamenali prvotní úspěch, kdy se jim podařilo zabrat část ukrajinského území. Následně přišla protiofenziva Ukrajinců, která byla velmi úspěšná a Rusy na několika úsecích zatlačila zpět. Následovalo období jakési rovnovážnosti. Kritická fáze ale přišla minulé léto, kdy Ukrajinci měli na své předchozí úspěchy navázat novou protiofenzivou. To se ovšem nepodařilo – dle mého názoru kvůli chybám ve strategickém plánování.

Na to se navázalo snižování pomoci ze Západu, což je debata na téma finance, schopnosti a kapacity zbrojení. V současnosti jsme ve fázi, kdy Rusové přebírají iniciativu a zaznamenávají dílčí úspěchy. Před týdnem například došlo k vytlačení Ukrajinců z městečka Avdijivka.

Lidovky.cz: Kam teď mají podle vás Rusové namířeno?