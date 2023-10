Situace je kritická. První, na čem stát šetří, je kultura, míní prezident Unie orchestrálních hudebníků Dokoupil

Dalším z důvodů vzniku iniciativy je to, že kabinet se ani přes svůj závazek v programovém prohlášení nechystá splnit slib, že z rozpočtu půjde jedno procento na rozpočet ministerstva kultury.

„V roce 2014 jsem přinesl na ministerstvo kultury výplatní lístek člena Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních. Abych ukázal, jaká je realita. A bylo tragikomické sledovat, jak se na to jeden z úředníků podíval a smrtelně vážně se zeptal, jestli to je za čtvrtúvazek, nebo půlúvazek. V éře Sobotkovy a Babišovy vlády se dařilo platy přibližovat k průměru, jenže nyní znovu hrozí velký propad,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jiří Dokoupil, lídr iniciativy a prezident Unie orchestrálních hudebníků. K iniciativě se postupně připojují hudebníci po celé republice, společně pak zahrají 8. října na velkém happeningu v Praze.

Lidovky.cz: Jak se žije umělcům v Česku?

To záleží na tom, jak kterým umělcům. Společnost má pojem umělec zafixovaný tak, že je to celebrita žijící v Praze na vysoké noze, která je hodně vidět, všichni ji znají. A to je právě jeden z problémů. Umělci, které zastupujeme a za něž se snažíme bojovat, jsou povětšinou řadoví členové orchestru, sboru a podobně. A tam to není velká sláva. Nadto reálně hrozí, že se v příštím roce nebudou zvyšovat platy. Pokud by k navýšení opravdu nedošlo, tak by to znamenalo, že za poslední čtyři roky se zvýšily jenom jednou. Nástupní plat odborného zaměstnance v kultuře je podle současných tabulek 25 tisíc korun hrubého.