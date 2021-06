Škárkův výrok o předčasně narozených dětech jako ‚nevyvinutých zrůdách‘ bude řešit soud

PRAHA Státní zástupkyně obžalovala bývalého poslance za Věci veřejné Jaroslava Škárku kvůli jeho loňskému výroku o předčasně narozených dětech. Škárka na facebooku napsal, že to jsou „nevyvinuté zrůdy“ a stát by se jich měl zbavit. Hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení. Případ bude řešit Okresní soud Plzeň-sever. Informovala o tom ve čtvrtek Česká televize (ČT).

„Státní zástupkyně z Okresního státního zastupitelství Plzeň-sever podala obžalobu, a to pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ sdělila ČT státní zástupkyně Lenka Kocurová.



Policie se případem zabývala od listopadu, trestní oznámení na Škárku podala nezisková organizace Nedoklubko. Na její činnost Škárka ve svém příspěvku reagoval. Později se za formu svého vyjádření omluvil.

Škárka napsal, že předčasně narozené děti „budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží“. „Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uvedl. Stát se podle něj „musí probrat a zbavit se zbytečných lidí“. „Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných,“ vyzval.

Kvůli svým výrokům musel ukončit pracovní poměr ve Vězeňské službě, kde pracoval jako vychovatel odsouzených. Ředitel Plzeňské věznice Petr Vlk Škárkovy výroky odsoudil a uvedl, že se jménem věznice omluvil organizaci Nedoklubko.



„Udělal jsem špatné vyjádření a musím za to nést odpovědnost,“ řekl dříve Škárka ČTK. V zaslaném prohlášení tehdy uvedl, že jeho text neměl být urážlivý a že chtěl expresivnější formou pouze vyburcovat společnost z apatie. „Uznávám, že jsem některé formulace měl volit lépe, a za to se tedy omlouvám,“ napsal. „I já jsem se narodil jako nedonošené dítě v sedmém měsíci, a tak jsem rozhodně můj předchozí text nemínil nijak negativně a útočně,“ sdělil. Jeho záměrem bylo poukázat na to, že plod, který se podaří zachránit ve třetím měsíci, zákonitě nemá potřebně vyvinuté všechny orgány, což může být do budoucna zdrojem zdravotních a mentálních komplikací, napsal.

Nedoklubko podporuje neonatologická centra a snaží se zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice předčasného porodu. „Výroky exposlance Jaroslava Škárky jsou pro nás naprosto neakceptovatelné, neboť svým obsahem zcela vybočují z hranic demokratické diskuse. V této věci hodláme po konzultaci s našimi právními zástupci podniknout další právní kroky,“ uvedla organizace na svém webu. Zároveň poděkovala za vlnu solidarity, kterou Škárkův příspěvek spustil.