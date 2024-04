Boj o víceletá gymnázia začíná. Žáky, kteří se ucházeli o střední školy, překvapil nový systém v matematice

To pro páťáky a sedmáky, kteří jeví zájem o víceletá gymnázia, boj o místa v lavicích teprve začíná. Zkoušky skládají dnes a ve středu. Poptávka výrazně převyšuje nabídku. O studium na osmiletých gymnáziích se uchází přibližně 19 500 dětí, přičemž kapacita je zhruba poloviční. Na šestiletá gymnázia se hlásí na 7800 žáků, úspěšných může být z hlediska kapacity asi třicet procent.

„Dcera zkouší šestileté gymnázium v Praze. Sice se pečlivě připravovala, ale když to nevyjde, nebudeme z toho dělat drama. Horší by to bylo po deváté třídě, tam už je to vysloveně naostro,“ vylíčila serveru Lidovky.cz Ivana Krejčová, matka třináctileté Sofie.

Její slova potvrdil i Miroslav Hřebecký, programový ředitel neziskové organizace EDUin: „Rodiče hlásí na víceletá gymnázia žáky i proto, že se obávají převisu poptávky u čtyřletých oborů středních škol a chtějí si gymnázium „pojistit“,“ uvedl.