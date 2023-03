Školské odbory pomalu připouštějí stávku kvůli platům. Zkusí jednat s Balašem

„V učitelských řadách to už vře, nespokojení jsou i ostatní pedagogičtí pracovníci. Prozatím se vyčkává, co vláda ukáže při představování rozpočtu na rok 2024. Pokud nebude počítat s navýšením na 130 procent průměrného měsíčního platu, začneme asi řešit stávku,“ sdělil iDNES.cz dobře informovaný zdroj ze školských odborů.

Že jde o správné informace, nepřímo potvrdil i šéf odborů František Dobšík, který redakci před pondělním jednáním tripartity nastínil, s čím na schůzku půjdou, a zda je ve hře i stávka: „Vše se bude odvíjet od střednědobého výhledu a jeho aktualizace na rok 2024 a 2025,“ napsal v SMS Dobšík.

Na dotaz, jestli skutečně na schůzce bude i ministr školství Balaš, pak doplnil: „Účastní se hlavních bodů. Pokud není zase nemocný.“

Ministr školství Balaš pak na dotaz, zda se schůzky zúčastní, neodpověděl.

Vláda při revizi svého programového prohlášení hodila pracovníky ve školství přes palubu a dlouho slibovanou novelu o pedagogických pracovnících chce pojmout zcela jiným způsobem. Z původních slibů vypadlo například, že by se navýšení na 130 procent průměrné měsíční hrubé mzdy mělo týkat všech pracovníků, nově půjde pouze o učitele.

Ani ti ale nemají peníze jisté, ředitelé škol by je měli dostávat v podobě nadtarifů, a pokud jim například nebudou vycházet peníze v ostatních neinvestičních výdajích (ONIV), ze kterých se platí mimo jiné nemocenská nebo pojištění, nemusí kantoři peníze vidět vůbec. Nebo jen část.

Školství už není klíčová priorita

V době, kdy byli současní vládní představitelé v opozici vládě Andreje Babiše, zaklínali se školstvím jako prioritou pro lepší budoucnost. Například šéf ODS Petr Fiala v listopadu 2019 napsal na svůj Facebook: „Požadujeme zvýšení platů učitelů na 150 % průměrné mzdy. Učitelé potřebují skutečné peníze, za prázdné sliby Andreje Babiše si nic nekoupí.“

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro změnu v té době uvedla, že spolu se svými kolegy předkládá řadu pozměňovacích návrhů, aby zmodernizovali a zlepšili české školství. „Je to pro nás klíčová priorita, proto se projevuje i tím, že pozměňovacích návrhů k rozpočtu je nejvíce v této oblasti. Pokud chceme kvalitní školy, tak musíme dobře zaplatit učitele,“ vykládala ve stejné době jako Fiala.

Jenže realita je o necelé čtyři roky později jiná. Pozměňovací návrh z pera lidovce Marka Výborného a dalších koaličních poslanců, totiž ani neurčuje, z čeho by se 130 procent průměrné mzdy vypočítalo. „Bude to odpovědností vlády. Na prvním místě tedy ministrů školství a financí, aby při projednávání státního rozpočtu hledali aktuálně platný koeficient, vůči čemu bude částka vypočítaná,“ vysvětlil nedávno Výborný pro iDNES.cz.

Jenže právě tato skulinka v předloženém pozměňovacím návrhu by podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho pro učitele znamenala, že pokud by navýšení do nadtarifu dostali, nemuselo by být v hodnotě 130 procent. Pokud by novela platila už letos, měli by kantoři podle Sárköziho garantováno pouze 113,5 % průměrné mzdy. Novelu o pedagogických pracovnících by měli poslanci schvalovat 5., nebo 7. dubna.