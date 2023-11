Po výroku Fialy se připojily do stávky další školy. Snaží se nás poštvat proti rodičům, zní od ředitelů

Reagovala tak na středeční vystoupení premiéra Petra Fialy (ODS). Ten údajně nechápe, co je požadavkem odborů, když jeho kabinet učitelům letos garantoval plat na 130 procentech průměrné mzdy. Stávku školských odborů navíc označil za nezodpovědnou. Jeho slova pobouřila nejen školské odbory, ale i samotné učitele. „Středeční vystoupení vlády pravděpodobně zburcovalo další školy, protože se na nás ve čtvrtek obrátily další s prosbou, že by se ke stávce chtěly ještě připojit,“ sdělila Lidovkám Seidlová s tím, že podle prvních odhadů se do stávky, která je naplánovaná na 27. listopadu, zapojí zhruba šest z deseti škol.