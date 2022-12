Válka, inflace, Dozimetr nebo dezoláti? Vyberte slovo, které nejlépe vystihuje rok 2022

Vybrali jsme deset slov, která se podle našeho názoru nejtěsněji pojí s událostmi, trendy a tématy roku. Řazení je abecední, hlasovat můžete do 28. prosince.

Dezoláti

Slovem dezolát se podle slovníku cizích slov označuje někdo, kdo je zoufalý, neutěšený, žalostný. A hojně se začalo používat i pro protagonisty dezinformační scény. Nedávno se jím označovali antirouškaři, poté antivaxeři a letos hlasití demonstranti, z nichž někteří až překračovali hranici slušnosti. Ať už šlo o názory na Putinovu válku, reakce na počínání vlády Petra Fialy či o protesty proti České televizi.

Dozimetr

V červnu se česká politická scéna, zejména pak hnutí STAN, pořádně zapotila. Na veřejnost totiž začaly prosakovat informace o jedné z největších korupčních kauz od devadesátých let. Pod slovem dozimetr se sice rozumí zařízení, které se využívá k měření ionizujícího záření vzniklého například při radioaktivním rozpadu nebo štěpení, letos ale akce pod krycím názvem Dozimetr málem rozštěpila vládní koalici a Starostové, jejichž někdejší člen a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček stál v čele pražských korupčníků, jen tak tak ustáli svůj rozpad. Chapadla chobotnice nicméně dosáhly do Dopravního podniku hlavního města Prahy i do dalších politických vrstev v zemi. Zatčeno bylo jedenáct ze třinácti obviněných osob. Kromě Hlubučka i údajná hlava skupiny, vlivný zlínský podnikatel Michal Redl.

Drahota

Obsahy peněženek Čechů se tenčí. Covidové ekonomické rány plynule nahradil válečný konflikt, který v únoru vyprovokovalo Rusko na Ukrajině. A ceny potravin, energií, bydlení, pohonných hmot či stavebních materiálů se postupně utrhly z řetězu. Vylétly tak vysoko, že řada lidí musela sáhnout do svých úspor a omezit se ve spotřebě. Slovo drahota začala používat jak opozice, která tím útočí na vládnoucí koalici, tak vláda, jež vyhlásila program pomoci nazvaný přímo Deštník proti drahotě.

Energie

V důsledku války na Ukrajině drtí české firmy a domácnosti vysoké ceny energií. A to jak elektřiny, tak plynu. Energetický trh v celé Evropě utrpěl šok, jeho rehabilitace bude během na dlouhou trať. Dramatické zdražování vyvolalo ve společnosti existenční strach, u řady jedinců opodstatněný. Raketový růst ohrožuje i průmysl. Vláda v říjnu nakonec stanovila cenové stropy, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat ještě distribuční poplatky.

Hřensko

Nejrozsáhlejší lesní požár v historii České republiky vypukl koncem července v NP České Švýcarsko nedaleko Hřenska, hasičům se ho podařilo uhasit po dvaceti dnech. U požáru se vystřídalo zhruba šest tisíc hasičů a čtyři sta kusů techniky. Na pomoc se vydaly speciální letouny z Itálie, hasicí letadla ze Švédska, vrtulníky vyslalo Polsko a Slovensko. Požár postupně zasáhl více než 1600 ha plochy parku. Obavy z poškození unikátní Pravčické brány se naštěstí nenaplnily.

Inflace

Vysoké ceny potravin, energií i nemovitostí překročily v Česku únosnou mez a veřejnost začala skloňovat slovo inflace téměř při každé příležitosti. Na podzim atakovala až 18 procent. A nezdá se, se situace brzy uklidní.

Královna

Panovala více než sedm desítek let, zažila desítky světových lídrů a procestovala svět křížem krážem. 8. září letošního roku britská královna Alžběta II. ve věku 96 let navždy odešla. A s ní i velký kus nejen britské historie. Novým britským králem se stal její nejstarší syn princ Charles. Přijal jméno Karel III.

Umělá inteligence (AI)

Do letošního roku byla umělá inteligence na okraji veřejného zájmu, veřejně dostupné AI moc rozumu nepobraly, ty chytřejší používaly specializované firmy a pár nadšenců. Umělá inteligence v každém případě doteď nepůsobila jako skutečný člověk s představivostí a rozumem. V posledních měsících jsme ale svědky dramatického vývoje - společnost zaplavily uměle generované obrázky, které vyhrávají umělecké soutěže, i úryvky z konverzací až moc „lidským“ strojem. Kreslit i mluvit s umělou inteligencí může poprvé v historii skutečně každý, kdo má počítač nebo mobil a připojení k internetu.

Uprchlík

Ruská invaze na Ukrajinu vyhnala z domovů miliony lidí. Přes 400 tisíc z nich se usadilo v Česku. S nevídaným přílivem uprchlíků se vypořádávaly obce, školy, lékaři i běžní občané, kteří jim mnohdy nabídli pomocnou ruku i střechu nad hlavou. Téměř sto tisíc běženců z Ukrajiny si už v Česku našlo práci. Souběžně s tím zažívá Evropa jednu z nejsilnějších vln migrace z Blízkého východu, která vedla především středoevropské země k zamyšlení, jak moc propustné mají mít hranice, a někdy i k dramatičtějším krokům.

Válka

Rusko 24. února vrátilo na starý kontinent slovo válka. Pod taktovkou Vladimira Putina provedlo invazi na Ukrajinu a rozpoutalo konflikt, který nemá v Evropě od skončení druhé světová války obdoby. Masové zabíjení, brutalita a agrese šokuje doslova celý svět. A Ukrajina se pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského brání, co jo vlastní síly a pomoc ze Západu stačí. Česko patří mezi přední podporovatele Ukrajiny, pomáhá humanitárně, finančně a poskytuje i vojenský materiál.