Babiš kritizoval koupi F-35. Černochová se mu odhalila s letounem na hrudi

„My fakt nepotřebujeme mít tady tahle letadla za jedenáct let, když to vypadá, že nemáme peníze na důležitější investice pro naši armádu. A v podstatě tady stále běží ta průpovídka dokola: ohrožujeme bezpečnost,“ řekl ve Sněmovně Babiš.

„Nemáme žádný závazek kupovat F-35. Ne, takový závazek nemáme,“ zdůraznil.

Vyzval místo toho, aby se Česko zajímalo o obranný systém Patriot. „My potřebujeme obranné systémy. My potřebujeme ten Patriot. Na Ukrajině je válka. Putin napadl Ukrajinu a Ukrajina se úspěšně brání. A jsou tam dodávány nejmodernější systémy. My potřebujeme ten Patriot. My potřebujeme ochránit naše jaderné elektrárny, naše přehrady, naši kritickou infrastrukturu proti ruským raketám, i proti té supersonické raketě Kinžal,“ řekl ve Sněmovně Babiš.

„Takže, prosím vás, nejlepší by bylo, kdybyste do těch Spojených států zavolal, že ty F-35 už nechcete a chce ty Patrioty, ano, ty byste měl nakoupit,“ vybídl premiéra Petra Fialu expremiér Babiš.

Nejsou to stíhačky, řekla Černochová. A Patriot si nemůžeme dovolit, prohlásila

Černochová se nejdřív snažila Babiše poučovat. „Předně letouny F-35 nejsou stíhačky, pane předsedo Babiši. Je to supersonický letoun, je to celá platforma, celá laboratoř. Prosím, vojáci jsou velmi citliví na to, když těmto letounům říkáte stíhačky,“ řekla ministryně.

Pak mu vysvětlovala, že systém Patriot je pro Česko moc drahý.

„My pořizujeme izraelský systém, který má schopnosti působit ve všech hladinách protivzdušné obrany, navíc je systém možný rozšířit na protiraketovou obranu. To je něco, co je dobře, že máme a je to naprosto skvělé. Jedna baterie Patriot působí proti balistickým střelám v azimutu 110 stupňů a v délce maximálně 35 kilometrů. Ubrání, pane předsedo Babiši, jeden objekt. Víte, kolik je cena takové konfigurace pro ochranu jednoho objektu? Je to 100 miliard korun, včetně logistiky a infrastruktury,“ řekla ministryně.

„Tak jenom abychom věděli, o jakých položkách se tady bavíme, když si tady sníme o Patriotech. A já jako nejsem proti, já bych si také přála, abychom je někdy v budoucnu měli, ale v tuto chvíli opravdu jeden objekt 100 miliard, asi se shodneme, že to je něco, co úplně není v našich možnostech,“ řekla.

Po svém vystoupení ale dokázala, že vztahy mezi ní a Babišem jsou na poměry vládní koalice nadstandardně dobré. Vydala se za šéfem ANO, zapózovala mu v tričku s letounem F-35 a jedno mu také věnovala. Babiš ho neodmítl a od ministryně obrany si ho vzal.