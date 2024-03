Okamura se hádal ve Sněmovně. Vadilo mu, že na něj volali, ať neotravuje

„Tak proč neokřiknete ty vaše poslance pětikoalice, že se nechovají slušně? Vyzvěte je k tomu, aby dodržovali jednací řád sněmovny, tam je napsáno, že se mluví na mikrofon, tak tady nedělejte dvojí metr, dvouprocentní strano KDU-ČSL,“ zaútočil Okamura na místopředsedu KDU-ČSL.

„Jsem žádné poznámky neslyšel,“ snažil se bránit Bartošek. „To je problém, že slyšíte jenom opozici, když chcete něco vytýkat a šikanovat nás tady, ale vaše poslance neslyšíte,“ opáčil šéf SPD. Stěžoval si, že na něj někdo z vládních poslanců volal – „neotravuj“.

Výbuch smíchu v celém jednacím sále ale vzbudilo hlavně, když mluvil o tom, jak úsporně a krátce je zvyklý ve Sněmovně hovořit.

„To je fakt neuvěřitelný, co se stane z normálního předkládání zprávy o peticích. Já jsem v klidu chtěl být za pět minut hotovej, jo, jako vždycky tady,“ tvrdil Okamura.

Je přitom pověstný velmi dlouhými vystoupení, což korunoval jeho řeč při jednání o korespondenční volbě, které trvalo 10 hodin a 44 minut.

Poslanci jednali o smlouvě s Německem o údržbě a rozvoji labské vodní cesty

Poslanci v prvním čtení projednali smlouvu s Německem o údržbě a rozvoji labské vodní cesty. Česko-německá smlouva stanoví základní parametry pro fungování vodní cesty z Pardubic až do Hamburku. Má usnadnit její využívání pro nákladní lodě. Zástupci Česka a Německa dohodu podepsali v červenci 2021.

O projednání smlouvy na plénu se několikrát neúspěšně snažili poslanci ANO. Na program se dostala na základě dohod v koalici v první polovině letošního února, úvodnímu posouzení dohody ale tehdy zamezili vládní Piráti.

„Po mnoha a mnoha letech se podařila dohoda mezi námi a Německem a zbývalo jedno jediné, aby to Poslanecká sněmovna schválila, dva a půl roku to leželo v podvýboru, až po extrémním tlaku se to podařilo dostat na jednání,“ řekl předseda stínové vlády ANO, exministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Senát souhlasil s dohodou už před dvěma lety navzdory námitkám ekologicky zaměřených senátorů. Smlouva podle nich předjímá vybudování sporného jezu u Děčína a vodního kanálu u Přelouče.

Na programu jsou odpoledne ještě interpelace na premiéra a na členy vlády.