Česko může žádat o výjimku z migračního paktu, trvá na svém ministr Rakušan

„Migrace je zásadní problém dnešní doby a vyžaduje racionální řešení. Stávající stav je neuspokojivý,“ zdůraznil ve Sněmovně Rakušan.

Pokud by se nepodařilo vyjednat nová migrační pravidla, mohlo by to podle něj znamenat i konec schengenského prostoru a kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Situace dostane poprvé systém a řád, tvrdí Rakušan

„Dlouhodobě neřešená migrace povede k tomu, že Evropská unie se ocitne v ohrožení,“ řekl ministr vnitra Rakušan.

Já si přeju, aby ta výjimka netrvala věčně

Trvá na tom, že díky tomu, že kdyby pakt platil už dnes, je v České republice nyní asi 350 tisíc uprchlíků před Putinovou válkou a země tak podle paktu může požadovat výjimku podle dojednaných pravidel.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Výjimka pro státy nadměrně zatížené migrací v migračním paktu je, a to v článcích 9, odst. 3 xv, 11 a 61. Je určena například pro státy, které mají dnes na svém území veliký počet ukrajinských uprchlíků, jako jsou Česko, Polsko nebo Pobaltí.



Debatu o migračním paktu ale bohužel…

Jde o výjimku pro země přetížené migrací. „Já si přeju, aby ta výjimka netrvala věčně,“ řekl ministr vnitra ve Sněmovně.

„Za lidovce musím odmítnout povinné kvóty, nyní se schovávající za povinnou solidaritu,“ řekl poslanec KDU-ČSL Michael Kohajda

Migrační pakt schválili minulý týden europoslanci. Podle předsedy ANO Andreje Babiše pakt problém s migranty neřeší a obsahuje podle něj také skryté kvóty na uprchlíky.

Podstatou reformy migrační politiky Evropské unie je solidarita postavená na rozhodnutí členských států, jak chtějí k řešení problému migrace přispět.

Mají tři možnosti – přijmout uprchlíky na svém území, což ale není povinné. Další variantou je finanční pomoc státům zasaženým nelegální migrací. A konečně třetí možností je pomoc s ostrahou vnější hranice EU a s hraniční procedurou. Právě tuto možnost podle ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana Česko preferuje.

Vláda ale už dříve také argumentovala, že dokud jsou v Česku uprchlíci z Ukrajiny před Putinovou válkou pod dočasnou ochranou, Česká republika nic platit nemusí, když nebude migranty z jiných částí světa přijímat.

Ke kritikům špiček vlády kvůli migračnímu paktu EU se ve středu přidal zakladatel vládní strany TOP 09, exministr financí Miroslav Kalousek. „Našel jsem si čas a nastudoval jsem si „migrační pakt“. Není pochyb, žádná mandatorní výjimka pro ČR tam není. Nechci to lacině kritizovat, možná nešlo dojednat nic lepšího. Možná je tenhle kompromis lepší než nic. Nesmířím se ale s tím, že nám o tom naši přední politici lžou,“ napsal Kalousek na sociální síti X.

To podle něj nesmí premiér Petr Fiala a ministr vnitra Rakušan dělat. „Pak vám totiž lidé nebudou věřit ani tehdy, když budete mít tisíckrát pravdu,“ uvedl Kalousek.

Podle českého ministerstva vnitra migrační pakt obsahuje úpravu navrženou českou stranou, která stanovuje, že mezi státy postižené významným migračním tlakem budou patřit i ty s vysokým počtem osob s udělenou dočasnou ochranou, tedy i uprchlíků před válkou z Ukrajiny.

Není jasné, zda Sněmovna program mimořádné schůze schválí. Záleží to hlavně na postoji poslanců vládní koalice, která má ve Sněmovně většinu. Před hlasováním o programu mohou vystoupit pouze řečníci s přednostním právem – šéfové stran a klubů, členové vlády a vedení Sněmovny.

Před debatou o migraci se poslanci budou věnovat pravidelným čtvrtečním písemným interpelacím na vládu. Odpoledne mají na programu ústní interpelace na premiéra a na členy vlády.

