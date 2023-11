Není to skvělé, nám tady nic nepatří, kritizoval Babiš vývoj po listopadu 1989

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Není to skvělé, nám tady nic nepatří,“ prohlásil Babiš. Kritizoval, jak probíhala privatizace v režii dosavadních vlád. Poukázal i na to, že není ani jeden český řetězec. To ale podle Babiše v den výročí 17. listopadu občané neuslyší. „Uslyšíme tradiční provládní plky,“ řekl předseda ANO ve svém projevu ve Sněmovně.

Sám přitom patří nejbohatší lidi v České republice, který ale svůj majetek kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

V návaznosti na to, že v pátek je výročí začátku Sametové revoluce, která po 17. listopadu 1989 vedla k pádu totalitního komunistického režimu, Babiš s Sněmovně mluvil i tom, že tehdy lidé dokázali odstavit moc generální stávkou.

V den výročí generální stávky 27. listopadu chystají protesty proti dopadům vládního úsporného balíčku a jeho dopadům odbory.

Babiš kritizoval také média, která podle něj nadržují současné vládě, A stěžuje si na „provládní aktivistické úderky“. „Není to opozice, která jedná proti demokratickým pravidlům,“ řekl Babiš.

Také řekl, že lidé, kteří dnes kritizují systém a špatná rozhodnutí vlády, jsou zesměšňováni a mluvil o tom, jak jsou označováni za antidemokratické, antisystémové dezolátní či proruské.

Solární tunel bude stát 600 miliard, vláda to přenáší na lidi, řekl Havlíček

ANO kritizuje, že vyšší ceny elektřiny poškodí průmysl i že vláda převádí hrazení poplatku za obnovitelné zdroje energií na spotřebitele.

„Solární tunel nás bude stát 600 miliard korun a vláda to překlápí na občany,“ řekl předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček.

Máme podle ně jednu z nejvyšších cen energií v Evropě, už ne druhou, ale devátou, uvedl exministr průmyslu a obchodu. „U firem může být nárůst ceny elektřiny v řádu nízkých set procent, což je pro nás nepřijatelné,“ kritizoval už před tím tento týden Havlíček.

„Všem lidem i firmám zvedne vládě úplně zbytečně ceny energií,“ kritizoval ve Sněmovně vládu šéf druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Česká republika se stává kvůli cenám energií nekonkurenceschopnou,“ řekl i šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Zatímco Německo chce 12 miliardami eur pomoci firmám kvůli cenám elektřiny, česká vláda chce v rámci rozpočtu přenést na podnikatele, živnostníky a občany 65 miliard korun, kritizuje vládu šéf ANO a bývalý průmyslu Andrej Babiš. „Vláda dělá všechno pro to, aby zničila hospodářství a zničila průmysl, zničila život lidem,“ řekl doslova Babiš v rozhovoru pro Deník.

„Fialova vládní koalice odmítá situaci řešit,“ kritizoval vládu krátce před začátkem mimořádné schůze předseda druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

Kritiku opozice vyvolalo, když na konci října Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil návrh, že by regulovaná složka elektřiny měla oproti letošnímu roku vzrůst o 71 procent, což je je zdražení v průměru asi o 1 408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH. Ještě výrazněji by měla stoupnout regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele.

Premiér Petr Fiala následně odmítl, že by kvůli návrhu ERÚ domácnosti měly platit výrazně víc. Podle něj zvýšení regulovaných cen, které v základním tarifu vyjde zhruba na 1 400 korun za megawatthodinu (MWh) s DPH, umaže pokles cen silové ceny elektřiny. Fiala zároveň připustil ještě možnost úpravy dokumentu.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za STAN argumentuje, že hlavním důvodem zvýšení regulované části cen energií je skutečnost, že stát ji letos dotoval částkou kolem 110 miliard korun.

Mimořádná schůze může skončit bez výsledku. Dokonce ani nemusí být schválen její program, když schůzi nebude chtít vládní většina. Ještě před hlasováním o programu mohou ale vystoupit řečníci s přednostním právem - šéfové stran a poslaneckých klubů, členové vlády a vedení Sněmovny. V ANO mají přednostní právo hovořit čtyři lidé - předseda hnutí Andrej Babiš, šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová i místopředsedové Sněmovny Klára Dostálová a Karel Havlíček, jenž vede i stínovou vládu ANO.

Za druhé opoziční hnutí SPD pak vedle Okamury šéf poslaneckého klubu Radim Fiala. „Firmy budou odcházet do ciziny za levnější energií,“ varoval.

Pokud vládní koalice neumožní hlubší debatu o cenách energií, ANO bude podle Schillerové navrhovat další mimořádné schůze.