Poslanci budou jednat o zakotvení příjmu učitelů na 130 procent průměrné mzdy

Novela zavádí i pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Předloha dále umožní učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelské kvalifikace.

Ve druhém čtení je také úprava zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a změna podmínek pro nárok na levnější volání pro chudší obyvatele.

Předloha o elektronických komunikacích navazuje nárok na slevu z tarifu telekomunikačních operátorů na pobírání příspěvku na živobytí. Lidem by už nestačilo dokládat nízké příjmy čestným prohlášením.

Poslance čekají rovněž pravidelné interpelace na členy vlády. Premiér Petr Fiala ale ve Sněmovně nebudu, protože je na cestě do Spojených arabských emirátů, kde mimo jiné navštíví mezinárodní zbrojařský veletrh IDEX, který patří mezi největší na světě.