Ombudsman i ANO chtějí navýšit příspěvek na péči pro všechny kategorie

Ombudsman Stanislav Křeček apeloval na poslance, ať přidají všem lidem, kteří příspěvek na péči dostávají.

„Apeluji na adekvátní zvýšení příspěvků na péči ve všech stupních. Obávám se o zranitelné skupiny lidí, které momentálně nemají příliš zastání,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

„Zarazilo nás, že se zapomnělo na první stupeň,“ řekla před schůzí na tiskové konferenci poslankyně opozičního ANO Jana Pastuchová. „Proč vláda stále ubírá lidem nemocným a postiženým?“ ptá se Pastuchová.

„Kompromis, který byl koaličně dohodnut, je vzhledem ke státnímu rozpočtu adekvátní,“ řekl před schůzí poslanec KDU-ČSL David Šimek.

Ve druhém čtení, které mají na programu v úterý, ještě poslanci zákon neschvalují, mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Poslanci mají schvalovat snazší vyrovnání neuhrazených zdravotních odvodů

Poslanci také budou schvalovat možnost snazšího vyrovnání neuhrazených odvodů na veřejné zdravotní pojištění . Pokud by se dlužníci přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

Předkladatelé návrhu, skupina poslanců opozičního ANO a vládních lidovců, STAN a Pirátů, chtějí, aby Sněmovna návrh schválila zrychleně.

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se mohlo týkat lidí, proti kterým byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se museli přihlásit od začátku července do konce listopadu a zaplatit by museli do konce roku, u vyšších částek by ale byl možný splátkový kalendář.

„Schválíme už čtvrtý návrh tohoto druhu,“ řekla poslankyně STAN Barbora Urbanová v narážce na dřívější přijaté návrhy v rámci takzvaného milostivého léta.

Na programu by pak mohla být i ústavní ochrana vody. Ústava doposud obecně zavazuje k ochraně přírodních zdrojů.

Pokud to poslanci v úterý stihnou, jednat by mohli také o úpravě kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory. Měla by být dvoustupňová, účastníci tedy mají získat možnost odvolání.

