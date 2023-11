Místo trvalého úložiště radioaktivního odpadu určí vláda, neprošlo veto obcí

„Dá se předpokládat, jak to hlasování dopadne,“ připustil už před hlasováním Kaňkovský, že obce nejspíš právo veta, aby trvalé hlubinné úložiště nesmělo být právě v jejich katastru, nezískají.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce prověřit čtyři možná místa pro budoucí úložiště, z toho dvě na Vysočině - Horka a Hrádek. Třetí zvažovaná lokalita Janoch je u jihočeského Temelína, čtvrtá Březový potok na Klatovsku.

Zájem obcí nemůže podle ministerstva průmyslu a obchodu převýšit zájem státu a nemůže princip „not in my backyard“ - tedy jsem pro, ale nesmí to být u mě na dvorku či za humny.

„Já se té odpovědnosti nebojím. Vybereme nejlepší a nejbezpečnější místo,“ řekl poslancům ministr Jozef Síkela.