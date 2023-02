Koalice se rozhodla prosadit novelu lex Babiš. Šéf ANO dorazil do Sněmovny

Změnu zákona o střetu zájmů, která má veřejnému funkcionáři nařídit, aby nejpozději do 60 dnů ukončil provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku, nebo přestal být skutečným majitelem, bude schvalovat Sněmovna ve středu.

„Bude jasně oddělena politická, ekonomická a mediální moc,“ řekl ve Sněmovně Michálek.

„Politik, který vlastní mediální domy, pokřivuje svobodnou soutěž v demokracii. Je to jedna z věcí, které mohou demokracii ohrozit,“ prohlásil šéf poslanců Pirátů.

Koalice Spolu Michálkův návrh podpoří, konzultoval ho v koalici

„Koalice Spolu tento pozměňovací návrh jednoznačně podporuje,“ řekl šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Michálek to podle něj předložil po konzultaci ve vládní koalici.

O změně zákona o střetu zájmů budou poslanci rozhodovat při schvalování změny zákona o politických stranách a aniž by Michálek řekl, koho se tato navržená změna týká, je namířena proti šéfovi ANO, bývalému premiérovi Andreji Babišovi, který v minulosti kvůli tomu, aby vyhověl zákonu střetu zájmů převedl společnosti vlastněné holdingem Agrofert do dvou svěřenských fondů. Je mezi nimi i mediální dům Mafra, který vydává deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a vlastní také portál iDNES.cz.

„Připravujeme si i na možnost nějaké obstrukce,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Hnutí ANO s navrženou změnou zákona o střetu zájmů nesouhlasí, řekl iDNES.cz místopředseda Sněmovny a první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Co teď udělá Babiš? Zákon o střetu zájmů se týká jen veřejných funkcionářů

Změnu zákona o střetu zájmů má Sněmovna schvalovat právě v den, kdy bude o několik hodin později předsednictvo ANO hodnotit výsledek volby prezidenta, v níž Andrej Babiš prohrál s Petrem Pavlem.

„Pochopil jsem, že nenávist vůči mně je takových rozměrů, že je to až děsivé,“ řekl Babiš MF DNES v jediném povolebním rozhovoru, který poskytl. „Teď Babiš zmizí a uvidíme, o čem se bude mluvit a psát bez Babiše,“ prohlásil také.

Spekuluje se o možnosti, že se vzdá poslaneckého mandátu. „V politice určitě nějakou formou zůstanu. Ale o tom rozhodne předsednictvo hnutí,“ řekl Babiš.

Pokud by ze Sněmovny odešel a zůstal jen v čele hnutí ANO, nemusely by ho vůbec zajímat ani jakékoli úpravy zákona o střetu zájmů. Přestal by totiž být veřejným funkcionářem, jak ho definuje zákon o střetu zájmů.

„Náš nesouhlas se změnou zákona nijak nespojujeme s tím, že ve středu jedná předsednictvo ANO,“ odvětil místopředseda Sněmovny Karel Havlíček na dotaz, zda se bude ANO snažit zabránit přijetí změny zákona o střetu zájmů do doby, než bude jasný výsledek jednání předsednictva ANO a to, zda Babiš zůstane poslancem.

„Já doufám, že zůstane v Poslanecké sněmovně,“ řekla iDNES.cz šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.