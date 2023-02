Poslanci budou řešit zákon o střetu zájmů a omezení vlastnictví médií

Změna zákona o střetu zájmů má veřejnému funkcionáři nařídit, aby nejpozději do 60 dnů ukončil provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku, nebo přestal být skutečným majitelem

Média by politici nemohli převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Úřady by mohly nařídit i prodej média. Média by politici nemohli převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Úřady by mohly nařídit i prodej média.

„Drtivá část tohoto zákona se nijak netýká toho, jehož jméno nesmíme vyslovit,“ řekl Michálek. Ale klíčová část jeho návrhu míří na šéfa ANO, bývalého premiéra Andreje Babiše. Ten po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež jehož součástí jsou deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny i portál iDNES.cz.

Hnutí ANO s navrženou změnou zákona o střetu zájmů nesouhlasí, řekl iDNES.cz místopředseda Sněmovny a první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Změnu zákona bude Sněmovna schvalovat právě v den, kdy má Babiš oznámit, jak se zachová po prohrané prezidentské volbě. Zda zůstane v čele hnutí ANO a poslance. Pokud by si nechal jen post v čele hnutí a ve Sněmovně dál nebyl, změny, které prosazuje koalice, by se ho nijak netýkaly.

Změny v dohledovém úřadu nad politickými stranami mají podle vlády zlepšit jeho kontrolní roli a vymahatelnost práva. Novela počítá například s tím, že vrcholným orgánem úřadu bude nově pětičlenné kolegium, které převezme část pravomocí předsedy úřadu.