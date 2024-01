Poslanci schválili, že se nově budou muset hlásit podezřelé nákupy zbraní

Pro nový zákon o zbraních a střelivu hlasovalo 151 ze 169 přítomných poslanců, 18 se zdrželo hlasování, včetně všech 16 přítomných poslanců SPD.

Nově má zákon ukládat povinnost podnikatelů oznamovat policii podezřelé nákupy zbraní nebo střeliva, například i nestandardní množství.

Ošetřující lékaři budou mít také přístup do centrálního registru zbraní, aby mohli ověřit, zda jejich pacient je či není držitelem zbraně.

„Budou také zpřísněny lékařské prohlídky, což je v tomto zákoně také. Vyžadováno bude speciální psychologické posouzení,“ zdůraznil na mimořádné tiskové konferenci po řádění střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ministr vnitra Vít Rakušan.

Zákon zavede v budoucnu elektronické zbrojní průkazy a upraví kategorie zbraní. Má zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Lékař, který u pacienta zjistí omezení zdravotní způsobilosti, bude podle předlohy povinen oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii. Pouze držitelům zbrojního průkazu povolí zákon pořízení zbraně typu flobert.

Sněmovna navzdory nesouhlasu ministra vnitra do vládního návrhu vložila dosavadní ustanovení, které zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek. „Je to deklarativní, nadbytečná věta,“ řekl iDNES.cz ministr vnitra Rakušan, co mu na takové větě v zákoně vadí.

Babiš chtěl jednat o „mocenském kartelu“. Všech čtyřicet jeho návrhů koalice odmítla

Předseda ANO, bývalý premiér Andrej Babiš neprosadil, aby Sněmovna jednala o „mocenském kartelu“, a koalice vetovala všechny jeho návrhy na doplnění programu schůze, šlo celkem o čtyři desítky návrhů.

O „mocenském kartelu“ Babiš hovořil v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, u nějž ANO neuspělo s návrhem, aby soud zrušil loňský nižší růst penzí.

„První bod, který navrhuju, se jmenuje mocenský kartel. Ústavní soud zamítl ve středu stížnost opozičního hnutí ANO takovým způsobem, že až do konce volebního období si vláda bude dělat, co chce,“ řekl Babiš. K názvům návrhů nových bodů týkajících si Babiš pomáhal titulky a články, které vyšly po středečním verdiktu Ústavního soudu.

Babiš také při svém vystoupení, které trvalo asi hodinu a půl, mluvil o tom, že je třeba mluvit o míru, ne o válce. „Pokud vyhraje Trump, tak jasně řekl, že válka skončí a já mu držím palce, protože za Trumpa žádná válka nebyla. Naopak dal do pořádku i vztah Izrael – Saúdská Arábie. Měl jasné úspěchy. My Spojené státy potřebujeme v NATO. Ale NATO je obranný pakt,“ řekl Babiš.