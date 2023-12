Volby v říjnu by vyhrálo ANO, druhá ODS. SPD je před Piráty, lidovci by propadli

„Zatímco v září ztrácely především strany bývalé koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), v říjnu si pohoršily strany bývalé koalice PirSTAN (Piráti, STAN). Strany sněmovní opozice (ANO, SPD) nadále posilují,“ uvedl Median.

ANO 2011 by si v hypotetických volbách za měsíc říjen připsalo 87 poslaneckých mandátů. „ODS 33, Piráti 23, SPD 27 a STAN i TOP 09 by získali po 15 mandátech. Hypotetická koalice ANO a ODS by měla většinu 120 poslanců a poslankyň,“ uvádí Median.

„Koalice o dvou stranách by mohla vzniknout také mezi ANO a kteroukoliv další stranou. Současná vládní koalice by si připsala 85 poslaneckých mandátů. Rozložení mandátů ovšem nezohledňuje případné předvolební koalice,“ doplňuje agentura.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny zůstali v říjnu sociální demokraté (SOCDEM, dříve ČSSD) i lidovci, obě uskupení by získaly 3,5 procenta hlasů. Agentura ale upozorňuje, že u stran, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice, tedy u STAN, TOP 09, SOCDEM a KDU-ČSL, je její překonání nejisté. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Hnutí ANO si podle modelu stále drží nejvyšší volební potenciál s 40 %, jeho voličské jádro je na 26 %. Vysoký potenciál mají také ODS (21 %), Piráti (17,5 %), TOP 09 (15 %), STAN (14,5 %) a SPD (13,5 %).

Z výzkumu vyplývá, že hnutí ANO dominuje mezi lidmi v penzi a převážná většina voličů ODS jsou lidí nad 65 let. Naopak Piráti dominují mezi lidmi ve věku 18 až 34 let. Voliči SPD jsou nejčastěji lidé v domácnosti nebo na rodičovské dovolené.

Současná vládní koalice by v současnosti získala podporu 38 % voličů a získala by tedy 85 křesel. Podle agentury Median nyní část voličů váhá, koho volit nebo zda vůbec k volbám přijít.

Ochota zúčastnit se sněmovních voleb se oproti září nezměnila. Voleb by se v říjnu určitě zúčastnilo 55,5 procenta respondentů, dalších 10,5 procenta dotázaných účast zvažuje. Naopak k volbám by určitě nešlo 28,5 procenta lidí, 5,5 procenta uvedlo, že by spíše nešlo. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta.

Jistí svou účastí i volenou stranou bylo v říjnu 54 dotázaných, 30 procent si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili. Účastí ani volenou stranou si není jistých 13 procent respondentů. „S ohledem na nezakotvenost poloviny voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Median.

Výzkumu se účastnilo 1 016 respondentů starších osmnácti let. Dotazování probíhalo od 3. do 31. října.