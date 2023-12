Sníh zasypal Česko, nastává kalamita. D1 zablokovala nehoda, vypadává proud

Jihočeský hejtman Martin Kuba vyhlásil v kraji kalamitní stav. Jsou problémy v železniční i autobusové dopravě, řekl. Některé silnice v sobotu nebudou sjízdné.

„Od časného rána konzultujeme situaci s našimi silničáři, se složkami záchranného integrovaného systému a s ČHMÚ. Máme na silnicích veškerou techniku silničářů, ale tím, že sněžení neustále pokračuje, tak se ukazuje, že přes veškeré nasazení našich techniků už není úplně možné udržet všechny silnice sjízdné,“ řekl Kuba ČTK kolem 8:00. Už jsou podle něj výluky na Českých drahách.

„Tím, jak sníh neustále padá, je těžký, tak se čím dál víc objevují polomy, na některých místech jsou výpadky elektrické energie a podle předpovědi má pokračovat velmi husté sněžení i dopoledne i odpoledne. Při součtu všech těchto podmínek je jasné, že nebudeme schopni zajistit provoz na silnicích Jihočeského kraje úplně normálně. Je třeba oznámit, že bude kalamitní stav,“ uvedl.

Bez proudu jsou tisíce domácností

Firma EG.D eviduje kvůli sněhu v Česku 29 poruch na vedení vysokého napětí. Bez proudu je 10 000 odběrných míst, z toho nejvíc na jihu Čech a na Vysočině, řekl mluvčí energetické společnosti E.ON Roman Šperňák. Dopady poruch nejsou tak velké jako před časem při větrné bouři, dodal.

„Na jihu Čech je to po celém kraji, ale hlavně v jižní části kraje na Českokrumlovsku, Prachaticku, Jindřichohradecku. Není to tak, že by jedna porucha omezila tisíce domácností. Dopady poruch nejsou tak veliké jako při větrné bouři, kolegům se to daří rychle vymezovat. Je to ale náročnější na opravy, pořád se pereme se sněžením a s tím, že silnice jsou těžko průjezdné,“ řekl Šperňák.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Nehoda kamionu na D1 se podle policie obešla bez zranění, kamion se bude vyprošťovat. Dálnice je přes Vysočinu sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. Kolona měří už 20 km. Situací komplikují neukáznění řidiči kamionů, blokují i levý jízdní pruh, uvedla policie.

Problémy se sjízdností jsou v celém kraji. Napadlo až 40 centimetrů sněhu, silničáři ho odklízeli celou noc, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Vysočiny Dalibor Tomšů. Místy se budou v kraji podle meteorologů tvořit sněhové jazyky, později lokálně i závěje.

Od sobotních 5:00 má policie na Vysočině nahlášených sedm nehod. „Problémy se sjízdnosti trvají. Nebývalé množství sněhu leží na silnicích a navíc stále sněží. Proto musí všichni počítat s komplikacemi v dopravě,“ sdělila novinářům krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Na silnicích je led se sněhem, místy stojí nákladní auta, provoz pro osobní auta je pouze se zvýšenou opatrnosti, dodala.

Ve středních Čechách sněží, cestáři nasadili do terénu veškerou techniku. Místy ztěžuje jízdu vrstva nového sněhu nebo je horší viditelnost kvůli srážkám, vyplynulo z informací Ředitelství silnic a dálnic a krajských cestářů.

„Silnice jsou ošetřené, bohužel nám ale stále padá sníh, takže všechny sypače jsou venku. Asi to bude pokračovat celý den,“ řekl ČTK po 7:00 pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Sněžení komplikuje dopravu, v pátek a během noci podle dispečera na některých místech uvázly kamiony nebo autobusy. „Nemáme žádnou silnici nesjízdnou nebo uzavřenou, ale je potřeba jezdit se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli pochopit, že se v takovém počasí nemá chvátat,“ dodal.

Hasiči Praha 🚒 @HasiciPraha Těžký sníh láme stromy a větve. V Praze jsme během včerejšího večera a dnešního rána zasahovali u několika takových událostí.



Třeba na Smíchově spadl strom na zaparkované auto. https://t.co/Q87207iiMr oblíbit odpovědět

V jižních Čechách napadlo v noci místy až tři čtvrtě metru sněhu. Situace se blíží kalamitnímu stavu, řekla ředitelka Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Andrea Jankovcová. Hlavní tahy jsou sjízdné, silničáři mají v terénu všech 200 sypačů. Na silnici II/163 u Dolního Dvořiště naboural kamion do sypače, který jel před ním, silnice je zavřená. Kvůli těžkému a mokrému sněhu se začínají objevovat polomy. Lidé by měli zvážit, zda dnes jezdit autem, řekla Jankovcová.

Podle meteorologů se budou ve východní polovině kraje místy tvořit sněhové jazyky, nejvyšší denní teploty budou od minus tří k nule stupňům Celsia.

„Venku máme nepřetržitě všechnu techniku a lidi. Je to po celém kraji, největší problémy jsou na Prachaticku, Českokrumlovsku, Českobudějovicku a Jindřichohradecku. V Prachaticích je i tři čtvrtě metru sněhu, jak je sníh je těžký a mokrý, začínají se objevovat i polomy. Sníh neustále dál padá. Je to opravdu kalamitní stav,“ řekla ředitelka. Mrzne a na rozdíl od pátku sníh netaje. Všechny hlavní tahy v kraji jsou sjízdné. Zavřená je silnice II/163, kde jel za sypačem kamion a narazil do něj.

Dopravu na jihu Čech komplikovalo sněžení i celý pátek. Neprůjezdný byl večer téměř tři hodiny hlavní tah na Rakousko I/3 ve směru z Velešína na Dolní Dvořiště. Silnici blokovaly kamiony. Policie evidovala v kraji přes 83 nehod.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr 📈 Velké množství dopravních nehod nás zaměstnalo během včerejšího dne. Zasahovali jsme u 212 těchto případů. Jedná se o skoro čtyřnásobný nárust oproti našemu obvyklému dennímu průměru počtu těchto zásahů. Buďte na cestách opatrní a přizpůsobte styl jízdy aktuálnímu počasí.👨‍🚒 https://t.co/29YIRT39Po oblíbit odpovědět

Silné sněžení ráno zkomplikovalo dopravu v Pardubickém kraji. Silnice 1/37 mezi Nasavrky a Trhovou Kamenicí je sjízdná pouze se sněhovými řetězy, uvedli silničáři. Silnice je spojnicí Pardubického kraje s Vysočinou. Na silnicích v kraji se dnes ráno stala řada nehod. V Kunvaldu na Orlickoústecku havaroval autobus. Nehoda skončila bez zranění, uvedla policie.

Na silnicích v Královéhradeckém kraji zůstávala ráno po sněžení vrstva ujetého nebo rozbředlého sněhu. Na silnicích v Krkonoších leží vrstva ujetého sněhu o síle do deseti centimetrů, která je místy zledovatělá. Na dálnici D11 byl dnes ráno rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách na otevřených úsecích silnic vítr tvořil sněhové jazyky, uvedli silničáři. Řidiči by měli být při jízdě velmi opatrní.

Meteorologové předpovídají sněžení v kraji po celou sobotu. Teploty by se měly pohybovat několik stupňů pod nulou, na horách by mělo být od minus šesti do minus devíti stupňů. Vítr bude po celý den tvořit místy na silnicích sněhové jazyky, uvedli meteorologové.

D5 je uzavřená na několika místech

Také na západě Čech komplikuje dopravu sníh. Zejména v jižní části Plzeňského kraje jsou silnice kluzké a ve vyšších polohách pod vrstvou sněhu. Rozbředlý sníh je i na dálnici D5 u Plzně. Na kluzké vozovce se staly i nehody, dálnice je na několika místech uzavřena, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ráno havaroval kamion na dálnici D5 u Rokycan, ten se podařilo vyprostit a dálnice je tak opět průjezdná. Další nehoda se stala o několik kilometrů dál i v opačném směru na Rozvadov, kde kamion na 121,9 kilometru dálnice havaroval do příkopu. I v tomto místě se na dálnici tvoří kolony. Nehody kamionů jsou i na D5 mezi Plzní a Rozvadovem. Kamiony tam stojí v několika kilometrové koloně.

Podle krajské policejní mluvčí Dagmar Brožové se v Plzeňském kraji stalo od pátečního rána do sobotního rána na 200 nehod, neměly ale vážné následky. Situace na silnicích zůstává komplikovaná, řekla v sobotu ráno Brožová.

Na Klatovsku, kde sněžilo po celou noc jsou silnice pokryté rozbředlým sněhem, na Šumavě jsou pak pokryté vrstvou sněhu. Podobně i v Krušných horách je vyšších polohách sníh na vozovkách. Protože ale v Karlovarském kraji v noci sněžilo jen málo, silnice jsou s opatrností sjízdné.

V Ústeckém kraji musí řidiči počítat se sněhem při cestě do hor. V Krušných horách leží na komunikacích ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Ledovka se objevila na Litoměřicku. Neprůjezdná je silnice u Krupky na Teplicku a Telnice na Ústecku, kde jsou sněhové jazyky a silničáři tyto cesty v zimním období neudržují. Dálnice jsou mokré, viditelnost snižuje mlha a sněžení. Vyplývá to z informací policie a silničářů.

Policisté v kraji řešili několik nehod v pátek večer a další už se staly v sobotu ráno. V Litoměřicích v ulici Stará Mostecká, kde je ledovka, stojí odstavené nákladní auto, které nevyjelo kopec, kolem něho motoristé s opatrností projedou.

V Krupce u Teplic je nesjízdná silnice 2487, kde se vytvořily sněhové jazyky, silničáři cestu v zimě neudržují. Uzavřena je také silnice 2484 u Telnice, kde je lyžařské středisko. Pozor si musí dát na námrazu řidiči na Cínovci na Teplicku, kam se dnes mohou vydat běžkaři na upravené trati. V terénu jsou vedle silničářů také úklidové čety ve městech. Odklízí čerstvě napadaný sníh.

Komplikace i v Moravskoslezském kraji

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po pátečním a nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se v některých místech tvoří sněhové jazyky. Pro kamiony je uzavřena od 1. prosince silnice 1/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Vyplývá to z informací ŘSD.

Za páteční odpoledne a noc na sobotu v Moravskoslezském kraji připadlo místy i více než deset centimetrů sněhu. Nejvíce však v horských oblastech Bruntálska a Frýdecko-Místecka. V Jeseníkách i Beskydech leží na silnicích ujetá vrstva sněhu. Sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se navíc vlivem větru místy tvoří sněhové jazyky.

O něco lepší je situace na Ostravsku a Karvinsku. Tam jsou silnice po chemickém ošetření mokré. Místy ale na nich leží zbytky mokrého sněhu. Proto i tam silničáři doporučují zvýšenou opatrnost.

Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je uzavřen zhruba dvacetikilometrový úsek silnice 1/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. V minulých letech uzavírka platila jen v době, kdy napadlo více sněhu. Letos Moravskoslezský kraj rozhodl o uzavření v době od 1. prosince do konce března.

Silnice v horských oblastech Zlínského kraje pokrývá po nočním vydatném sněžení vrstva sněhu. Vozovky jsou průjezdné, dispečeři však apelují na nutnou opatrnost. V nejvyšších částech Vsetínska se navíc může vytvářet náledí, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. V regionu stále sněží, v nejvyšších polohách hlásí správci silnic až 15 centimetrů čerstvého sněhu.

Česko čeká mrazivý víkend plný sněhu, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav. Na většině území může napadnout až 25 centimetrů sněhu, ojediněle až 35 centimetrů. Na mnoha místech se budou podle předpovědi tvořit sněhové jazyky, místy i závěje.