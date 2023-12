Za úraz na chodníku zodpovídá vlastník, roli hrají i boty chodce, říká právník

Kdo má v zimě zodpovědnost za sypání chodníků a jejich případné čištění?

Zákon o pozemních komunikacích je neúprosný k vlastníkům takových komunikací. Pokud tedy chodník vlastní obec, město či kraj, zodpovídá za posyp i odklízení. Jestli je ale komunikace ve vlastnictví občana, samozřejmě za to zodpovídá on.

V případě, že si člověk na neudržovaném chodníku například zlomí nohu, jak má postupovat?

Musí se obrátit s takzvanou předžalobní výzvou na obec a požadovat náhradu škody. Asi to bude náhrada škody na zdraví, může to být náhrada škody za zničený kabát nebo něco jiného.

Samozřejmě škůdce (zde vlastník komunikace, pozn. red.) odpovídá za náhradu za ušlý výdělek, čili ten nárok na náhradu škody může být jak bolestné, tak ztížení společenského uplatnění, ušlý výdělek a přímá škoda.

Co když obec nechce platit?

Většinou nechce. Pak bude řešit celou záležitost soud, a proto by si měl občan zdokumentovat, v jakém stavu byl ten chodník. Nejlépe vyfotit si ho, zajistit svědky, mít doklad, že byl ošetřen, důkazní břemeno je na něm.

Může obec přesto vyváznout bez placení?

Obce se v řadě případů snaží vyvinit tím, že občan nepředešel nehodě tím, že měl špatnou obuv, například dáma v kramflecích při sněžení.

Samozřejmě, pokud by si občan sám přivodil újmu tím, že byl nevhodně obut, tak by ztížil svůj nárok na to, aby prokázal, že to zavinila obec, že nepečovala obchodníky.

Jak je to se s pádem sněhu či rampouchů ze střech?

Vlastník má nejen práva, ale má taky povinnosti, a to vlastnictví znamená, že musí udržovat střechy svého domu v náležitém pořádku. Čili dojde-li k pádu ledu, nějakých rampouchů nebo sněhu na chodník a někoho to zraní nebo vznikne škoda, rozbije se auto, odpovídá za vše vlastník nemovitosti.

Může se i tady vlastník zbavit viny?

Pokud by si třeba děti hrály tím, že budou na zasněženou střechu házet rampouchy a vyvolají škodu, tak vzniká spoluzavinění. Ale v každém případě je vlastník povinen starat se o to, aby střechy nebyly přetížené - mnohdy může být na střeše i tuna sněhu a ta dokáže člověka i zabít.

