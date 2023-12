Lídrem SOCDEM ve volbách do Evropského parlamentu bude exministr Zaorálek

„Teď jde o vytvoření strategie, co si počneme se situací, kdy je evidentní, že jsme si tady měsíce povídali pohádky o tom, že se ruská armáda hroutí, a teďka slyšíme Zelenského, který říká, že to je druhá nejsilnější armáda světa a na to, jak je to silná armáda, tak to zas není tak špatné, když se teďka před ní zakopáváme. To je přece úplně nová situace.

Tak přestaňme si povídat pohádky o vstupech do Evropské unie a připravme novou strategii pro situaci. A hlavně podívejme se realisticky na to, kde jsme, abychom nedopadli jako v Afghánistánu, ze kterého jsme odcházeli úplně zoufalým žalostným způsobem, za který bychom se měli stydět. A braňme se tomu, ať to nedopadne s Ukrajinou stejně.“

(CNN Prima News, 7. 12. 2023)