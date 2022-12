Středočeské Úžice se pyšní největší sochou Krista u nás, inspiraci našla v Riu de Janeiro

Jedná se o největší sochu Krista ležící v České republice, která je přístupná všem návštěvníkům Resortu. Socha dosahuje s podstavcem výšky 6,15 metrů, bez podstavce 4,5 metrů, a zaslouženě tak bude začátkem května roku 2023 zapsána do České knihy rekordů.

Za uměleckým skvostem stojí malíř a sochař Martin Lepka, který sochu tvořil přímo na místě za pomocí oceli a betonu. Nejedná se ovšem pouze o repliku, jelikož „česká socha Krista“ má několik originálních prvků. U této sochy se totiž můžete dotknout i chodidel, což není u jejích prototypů obvyklé, jelikož bývá podstavec velmi vysoký.

„U nás v Resortu věříme tomu, že když si kdokoliv sáhne na chodidla Krista a pak sochu obejde, zažije v nejbližší době nečekaně milé překvapení,“ říká majitel resortu Pavol Turoň.

Je nutné podotknout i to, že se nejedná o dlouhodobou záležitost. Socha byla dostavěna teprve v září letošního roku. Zajímavostí je také její plánované vysvěcení. V resortu totiž stojí kaplička, kterou vysvětil osobně kardinál Dominik Duka. Turoň tak doufá, že by se mohl ujmout také sochy Krista.

Poděkování za druhou šanci

Za její výstavbou stojí navíc dojemný příběh, jelikož Turoň nechal sochu vytvořit jako poděkování za záchranu života. „Člověk má asi něco v podvědomí, a když nastane čas, tak udělá nějaký skutek,“ říká majitel.



Socha Krista ho totiž mnohokrát provázela po světě. Pokaždé, když o ní během cestování slyšel, navštívil ji. Sochu Krista Spasitele v Riu de Janeiru viděl už čtyřikrát, ale poté mu život zkomplikovala choroba.

„Těžce jsem onemocněl, byl jsem delší čas i v umělém spánku a znovu se pak vlastně narodil. Po nemoci jsem se téměř rok dával dohromady. Náhle přišla myšlenka postavit největší sochu Ježíše Krista v ČR. Může to být vlastně něco jako poděkovaní za záchranu života nebo jenom skutek, který se vynořil z podvědomí po mém vyléčení,“ vypráví Turoň svůj zážitek a dodává, že socha tak nebyla postavena za účelem turismu.

Zájem obyvatel

Výstavba sochy sklidila kladné či neutrální reakce i od místních obyvatel či lidí žijících v okolí obce, kteří se k ní chodí i vyfotit. Redakce iDNES.cz oslovila také starostu obce Úžice Davida Hrdličku, zda atrakce nedělá v obci problémy, nebo naopak podporuje turismus.

„Socha je tam poměrně čerstvě umístěná a je tak dle mého názoru brzo to zhodnotit. Určitě to ale zvedlo zájem místních a lidí v okolí, kteří se na to chodí dívat a fotí se u toho. Berou to tedy spíše s nadhledem, žádný problém s výstavbou z jejich strany nebyl,“ uvedl Hrdlička.

„Když to shrnu ale pouze mým pohledem, není to můj šálek kávy. Já bych si to osobně domů na zahradu nedal,“ dodává na závěr starosta obce Úžice David Hrdlička.