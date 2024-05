To nemyslíte vážně! Soudce ostře zpražil bývalého vrchního žalobce

„Přijde novej, mladej, ale to bude sekáč, pánové. Ne jako já. Ten se nezakecá.“ Známá hláška z jedné cimrmanovské hry by se mohla dobře hodit i na probíhající hlavní líčení u Městského soudu v Praze.

Po soudci Kamilu Kydalkovi, který odešel loni na podzim v šedesáti letech do důchodu, dostal na stůl rozsáhlou kauzu J. O. Investment (JO) s čtyřmi tisíci poškozenými klienty mladý předseda senátu Lukáš Svrček. A v hlavním líčení, které začalo tento týden v pondělí, dává opakovaně najevo, že „sekáči, kteří se nezakecají“ jsou i v české justici.

24. července 2023

Soudce Svrček nařídil už loni v prosinci na letošek přibližně třicet jednacích dnů (od dubna do listopadu), v nichž chce tento výjimečný případ projednat. V závěru úterního hlavního líčení pak upřesnil, že v posledním květnovém týdnu začne s výslechem svědků, jichž budou desítky.

Obhájce Vlastimil Rampula, který mimochodem vedl v letech 2007 až 2011 Vrchní státní zastupitelství v Praze, v tu chvíli soudci oznámil, že se mu to nehodí, protože má v závěru května začít hájit dalšího svého klienta v jiném soudním procesu.

„Proč mi to říkáte? Kdy vám přišlo předvolání k (tomuto) hlavnímu líčení, pane doktore? 27. prosince 2023. Proč mi po čtyřech měsících říkáte, že máte nějaké (jiné) hlavní líčení? To nemyslíte vážně!“ rozzlobil se soudce.

„Postupně ta hlavní líčení napadají,“ vysvětloval advokát. „Tohleto vám napadlo dříve, takže si to nějakým způsobem zařiďte,“ reagoval nekompromisně Svrček. Rampula trval na tom, že si nemůže zajistit náhradu, protože oba jeho klienti – v této i ve druhé kauze – odmítají substituci, tedy aby ho zastoupil některý z kolegů.

„To mě absolutně nezajímá. Vy si to zařiďte, jak chcete, ale budete tady vy, nebo substitut. Vyřešeno!“ prohlásil zvýšeným hlasem soudce. „Když tady nebudu, tak co se stane?“ ptal se obhájce. „Budete mít problém na ČAKu (České advokátní komoře),“ odpověděl mu důrazně soudce.

Výměna názorů pak ještě pokračovala. „Říkám vám, že pokud tady nebudete, je to vaše kárné provinění,“ trval na svém předseda senátu. Muži se následně přeli o to, jak se k této situaci staví judikatura. „Pokud tady nebudete, tak jste (nahlášen) na ČAKu. To vám říkám dopředu,“ pohrozil Svrček. „Beru na vědomí,“ uzavřel Rampula.

Vyslýchat 4000 lidí? Určitě ne, řekl soudce

Advokát a soudce se názorově střetli už o den dřív, kdy obhájce oznámil, že bude chtít v jednací síni slyšet všechny poškozené, kterých je ke čtyřem tisícům.

„Všichni, kteří uzavřeli smlouvy, jsou svým způsobem svědci. Mohou se vyjádřit k tomu, jak je uzavírali, za jakých okolností, s kým jednali, co jim kdo slíbil a jakým způsobem se rozhodovali, že budou investovat svoje prostředky do společnosti J. O. Investment,“ požadoval Rampula.

„Soud určitě nebude vyslýchat čtyři tisíce svědků. Vyplývá to i z judikatury, která je u zdejšího soudu bohatá, že stačí nějaký průřez těmi svědky podobného typu, charakteru,“ nesouhlasil Svrček.

Majitel společnosti JO Jakub Ortinský i jeho údajný „obchodní ředitel“ a bývalý taxikář Petra Šorfa v pondělí obžalobu z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti odmítli.

V úterý soud vyslechl zbývající dva obžalované – Ortinského bratrance Martina Hromadu, také někdejšího taxikáře, který měl ve firmě vést klientskou agendu, a majitelovu matku, pražskou policistku Jitku Ortinskou. I oni odmítají, že by se dopustili čehokoliv nezákonného.

Ortinský připustil, že společnost neměla odpovídající licenci České národní banky (ČNB), nesouhlasí však s tím, že klienty podváděl. Registrace u ČNB dovolovala společnosti JO nabízet investiční služby, ale pouze úzkému okruhu příbuzných a známých, maximálně mohlo jít o 20 lidí.

Trojice mužů namísto toho podle státního zástupce Borise Havla v průběhu čtyř let podvedla více než 3700 lidí a 162 firem. Matka Ortinského na svém účtu podle státního zástupce postupně přijala nejméně 3,5 milionu korun z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Obžaloba ji viní z nedbalostního praní špinavých peněz.

„Byla jsem klientem JO, smlouva existuje, mám ji v papírové podobě. Je v systému i v elektronické formě. Vložila jsem finanční prostředky. Ty výběry, které byly a které jsem vybírala, to bylo zhodnocení. Všechny peníze, které jsem vybrala, jsou řádné zdaněné,“ řekla stručně žena a zároveň odmítla odpovídat na dotazy.

Miliardy jsou v USA, tvrdí tajuplně jednatel

Ortinský v pondělí soudu popsal, že se k obchodování dostal už v mladém věku. Společnost JO založil v roce 2016 (to mu bylo 20 let), kdy neplánoval, že by prováděla velké obchody.

S dalšími obžalovanými, Petrem Šorfou a Martinem Hromadou, myšlenku obchodování rozšířili mezi jejich známé. I později podle něj nešlo o to, že by společnost poskytovala služby široké veřejnosti. „Bylo to doporučování produktu, který mám sám,“ řekl Ortinský. Rozšíření licence začal s právníky řešit až následně.

Státní zástupce v obžalobě popisuje, že část peněz měl Ortinský využít pro svoji potřebu – koupil například dva vozy značky Ferrari, dále jeden Mercedes, Rolls-Royce či Maserati, utrácet měl také za stříbro, zlato, platinu, diamanty, drahé hodinky nebo obrazy.

Muž se hájí tím, že měl u společnosti investovány i vlastní peníze, šlo tedy o výplatu jeho zhodnocených financí. Uvedl také, že Šorfa ani Hromada žádné produkty neprodávali. Šorfa společnost klientům pouze představoval, Hromada byl pracovníkem back office, měl tedy na starost péči o klienty, dodal. Oba muži podle svých slov spolupracovali s JO externě – nejprve fakturovali jako OSVČ, pak přes svoje nově založené firmy.

Společnost JO, která nabízela klientům třicetiprocentní zhodnocení vložených peněz, měla kromě šéfa Ortinského jedinou zaměstnankyni, a sice recepční. Šorfa i Hromada podle svých slov také investovali. Například první z mužů svěřil firmě JO tři sta tisíc korun, za což dostal zpět, jak zaznělo u soudu, desítky milionů.

Podle obžaloby ve skutečnosti žádné investiční obchody neprobíhaly. Mělo jít o typický podvod známý jako letadlo, pyramida či Ponziho schéma, kdy k výplatě stávajících klientů slouží vklady těch nových.

Ortinský s tím nesouhlasí. U soudu prohlásil, že firmu paralyzoval zásah policie. Tím, že jim bylo zakázáno nakládat s penězi, se podle něj dostala do insolvence. Doplnil, že je přesvědčen o tom, že až budou v insolvenci sepsány veškeré sumy, bude možné všechny vložené vklady vyplatit a žádná škoda tak nevznikne. Upozornil také na to, že některé vklady už vyplaceny byly.

Na účtech byla podle soudce Lukáše Svrčka zajištěna více než miliarda korun, státní zástupce uvádí, že obžalovaní způsobili škodu asi 2,4 miliardy korun. Ortinský tvrdí, že zhruba 3,6 miliard zůstává deponovaných na nespecifikovaném americkém účtu, dosud to však nijak nedoložil. Jde prý o „strategii obhajoby“.

Policie žádné takové konto nevypátrala. Česká pobočka banky, u níž má společnost JO účet, o údajném kontu v Bank of America neví a Ortinský odmítá hovořit o podrobnostech. Jeho bratranec Hromada v úterý u soudu uvedl, že před časem viděl „výpis ve formátu pdf“ z tohoto neznámého účtu a zmíněná suma na něm skutečně byla – údajně v australských dolarech.

Žalobce Havel navrhl pro Ortinského osm let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun. Pro Šorfu a Hromadu žádá šest let a desetimilionové peněžité tresty. Pro všechny také požaduje desetileté zákazy činnosti. Ortinské navrhl tříletou podmínku a dvoumilionový peněžitý trest.